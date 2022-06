Gabriel Cortez analizó su regreso a Barcelona

El futbolista Gabriel Cortez, de Barcelona, habló sobre su retorno al club guayaquileño. El deportista ecuatoriano que atraviesa un proceso judicial asistió a una rueda de prensa.

El mediocampista del ‘Ídolo del Astillero’ recibió medidas sustitutivas en el caso que atraviesa. Aquello le valió su liberación el martes 14 de junio del 2022 del recinto penitenciario en el que se encontraba.



Un día antes de dejar su reclusión, el cuadro canario anunció que se había reincorporado a las prácticas con la institución. A su vez, su abogado Alfredo Arboleda invitó a los medios de comunicación a una conferencia en la que hablo el deportista.



Arboleda manifestó que ninguna de las acusaciones contra su cliente es veraz o posee bases. El jurista negó cualquier tipo de nexo del jugador con bandas delictivas del país y sostuvo que lo demostrará.



La razón de su detención había sido un operativo realizado por la Fiscalía General del Estado el 22 de abril de 2022. Posteriormente se le formularon cargos de presunta delincuencia organizada y se le ordenó cumplir 90 días de prisión preventiva, medida que fue levantada para defenderse en libertad.



En torno a su paralización de actividades, mencionó haber estado por 45 días solo en una celda. Por dicha razón buscará recuperarse físicamente y volver al nivel que había tenido en la LigaPro.



El volante pidió el apoyo de la hinchada de Barcelona que deposite su confianza en él. Además dijo que la relación con la institución es estable.



“Cuando me enteré que iba a salir dije: ‘gracias a Dios’ por no tenerme más tiempo acá adentro.” En torno a la consecución de la etapa, que se dio cuando estaba en reclusión, manifestó que aquello le representó una alegría en medio de su momento amargo.

En su discurso, Cortez aprovechó para dedicar una palabras a Byron Castillo. El lateral derecho partió hacia el León de México tras una transferencia.



Con respecto a su compañero dijo que no había tenido contacto. Posteriormente le deseo suerte en su nuevo reto.

Gabriel Cortez:



🗣"A nadie le deseo estar preso, en el lugar donde estaba hubo muchas muertes"



"Tengo contrato con Barcelona hasta el 2025, el club no me ha dado la espalda hasta ahora, espero que no me la de"



"Soy barcelonista a muerte, a la hinchada le pido que confíe en mi" pic.twitter.com/k5uAVcBGcu