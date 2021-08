Un persistente Gonzalo Mastriani le quitó el puesto a Carlos Garcés en Barcelona

Ronald Ladines

El uruguayo Gonzalo Mastriani anotó el gol que garantizó la continuidad de Barcelona en la Copa Libertadores 2021, en el empate ante Flamengo, el pasado 19 de agosto. El delantero, poco a poco se ganó la titularidad en el equipo de Fabián Bustos, tras pelear el puesto con Carlos Garcés.

Mastriani llegó como figura al cuadro amarillo, tras sus dos temporadas exitosas en Guayaquil City. Con los ciudadanos anotó 14 goles en el 2019 y otros 11 en el 2020, lo que llamó la atención de clubes del extranjero y también de Barcelona.

Con la llegada de Carlos Alfaro Moreno a la presidencia de Barcelona, se empezó a tramitar el pase del deportista. El charrúa, que se sumó en reemplazo del paraguayo Cristian Colmán, cerró u vínculo por cuatro temporadas.

Su rendimiento en la temporada ha mejorado con el transcurso de los juegos y al momento suma tres tantos y seis asistencias en el campeonato local, además de un gol en la Copa Libertadores, que le marcó a Flamengo.

Durante la primera etapa, Mastriani actuó en 14 partidos, pero solo fue estelar en tres oportunidades, relegado por Garcés. En la segunda etapa, por otra parte estuvo en cancha en tres juegos completos y solo salió como suplente ante Orense, cuando disputó 14 minutos.

El uruguayo recuperó su mejor nivel en Ecuador, con el City. Antes de eso, estuvo nueve años como ‘nómada’ entre varios clubes sin lograr consolidarse en ninguno. Tras una polémica salida del club donde se formó, Cerro de Uruguay, jugó en Italia, Eslovenia, Portugal y México.

“Me perdí el sudamericano sub 20 (Perú) con la selección, salí mal de Cerro y llegué a Parma que justo empezaba su proceso de quiebra, me prestaba a otros clubes y no me consolidaba. Yo tenía 20 años y un hijo recién nacido, estaba lejos de casa. Fue duro”, contó en una entrevista pasada a El Comercio.

Su esposa, Daniela, lo ayudó a enfocarse. Decidió regresar a Uruguay en el 2018, para actuar en el Boston River, y rechazó una opción de ir a Corea, Priorizó lo deportivo. Ahí le fue bien y recaló en Guayaquil City, donde tuvo su mejor año.

Ahora, con Barcelona, disputa la Copa Libertadores y la posibilidad de ganar la segunda etapa del torneo local y buscar la final ante Emelec.