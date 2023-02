¿Por qué puede ser sancionado el Manchester City en la Premier League?

El Manchester City arrancó la Champions League con una goleada ante el Leipzig. Foto: EFE

Agencia EFE

Acusaciones de la Premier League pesan sobre el Manchester City, sobre supuestas infracciones financieras desde 2009. El conjunto inglés puede ser objeta de sanciones, que van desde las económicas hasta la pérdida de categoría.



El caso del City será juzgado por una comisión independiente, que será quien tenga que dirimir si el equipo de Mánchester es culpable y qué sanción merece por el centenar de irregularidades que la Premier League entiende que ha cometido.



La comisión tiene poder para aplicar sanciones que van desde el descenso, hasta la pérdida de puntos esta temporada, ya que es poco probable que los resultados de otras temporadas se vean afectados por este caso.



El Manchester City también puede recibir multas económicas, como ya le ocurrió en 2020, cuando la UEFA le sancionó con 30 millones de euros, que fueron reducidos a 10 tras la apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. La comisión también puede impedir al City inscribir nuevos jugadores.



Estas son las medidas que la comisión podría llevar a cabo, aunque la resolución real está muy lejos de ser dilucidada y puede llevar meses de deliberación, tras lo que, en caso de ser necesaria, podría haber una apelación ante otros estamentos, como el TAS.​

Otros casos

Las sanciones más recientes en el fútbol inglés corresponden al Reading, que perdió seis puntos la temporada pasada por quebrantar las reglas financieras de la English Football League (EFL, por sus siglas en inglés).



Se suma al Derby County, que bajó a League One tras perder 21 puntos por entrar en bancarrota y por romper las reglas del 'fair play' financiero. Ambos casos pertenecen a la temporada 2021/2022.



Un año antes, el Sheffield Wednesday perdió seis puntos por quebrantar las normas financieras. En la 19/20 el Wigan Athletic entró en bancarrota y perdió 12 puntos, mientras que esa misma temporada el Macclesfield Town y el Bolton Wanderers perdieron 17 y 12 por problemas económicos.



El caso más reciente de un equipo que perdiera la categoría fue el Bury, de League One (Tercera división), que fue expulsado de la liga por no poder hacer frente a los acreedores.



La primera y última vez que un equipo de Premier League recibió como sanción la perdida de puntos fue el Portsmouth en la temporada 2009/2010 por entrar en bancarrota.

