Los goles de Ronie Carrillo han sido claves para El Nacional en el ascenso

Ronie Carrillo (izq.), jugador de El Nacional. Foto: Twitter @elnacionalec

Redacción Bendito Fútbol (I)

El ariete ecuatoriano Ronie Carrillo ha sido clave en la campaña de El Nacional, tradicional elenco ecuatoriano que está cerca del ascenso a la Serie A.

El Nacional recibirá a Libertad, en el estadio Olímpico Atahualpa, este 20 de octubre del 2022 desde las 19:00. Será un partido por el ascenso.

​Carrillo llegó al 'Rojo' en febrero de 2022 y para reforzar la zona ofensiva de la escuadra, sin embargo, debió esperar para su debut con la casaca militar. A principio de la temporada, el club no pudo habilitar a todos sus futbolistas debido a problemas económicos.



A los 13 jugadores con los que inició la temporada, luego se le sumaron cuatro más, entre ellos Carillo. Posteriormente, todo el equipo pudo ser inscrito en su totalidad tras presentar los documentos solicitados por la LigaPro.



El debut se produjo en la fecha siete de la primera ronda ante el Atlético Santo Domingo. Pese a ello, el estreno goleador llegó en la jornada 11, cuando enfrentó a Chacaritas.



A partir de aquel momento, el futbolista no dejó de marcar y su rendimiento fue en alza. Tras la falta de gol en los más recientes amistosos de la Selección del Ecuador, el delantero llegó a ser pedido por los aficionados del país para una convocatoria.



La solicitud para que sea incluido en la Tri se debió a su buen presente, pues en aquel momento era el máximo artillero de la Serie B, marca que aún ostenta. En el pasado choque del 'Rojo', el ariete Ronie Carrillo no pudo estar debido a molestias físicas, sin embargo, el DT Ever Hugo Almeida podrá contar con él.



Ronie Carrillo y los goles valiosos para El Nacional

Los tantos que ha marcado con el club le han valido clasificaciones y triunfos que lo tienen en lo más alto de la Serie B. Con el plantel lleva 16 anotaciones, 14 en el ascenso y dos en Copa Ecuador.



Uno de los tantos marcados la Copa le significaron el meter al equipo en el cuadrangular semifinal y, con ello, poder pelear un cupo que aún no se otorga hacia la Libertadores. En aquella competencia, los militares definirán su pase a la final en la última fecha con 9 de Octubre.



Durante la campaña, Ronie Carrillo ha estado presente en un total de 32 partidos dentro de los cuales en 26 ha sido titular. Ante Libertad sumará una nueva participación y, de convertir, se meterá en la historia del club.



Ronie Carrillo y su lugar en el mundo

Con El Nacional, el romperredes atraviesa un momento óptimo en su carrera. Antes tuvo etapas por equipos de la Serie A y B, mas no pudo asentase en ninguno.



Dio sus primeros pasos en el Deportivo Quito y llegó a debutar en la primera división bajo el mando de Carlos Sevilla. Pese a ello, recién se dio a conocer en la Segunda Categoría, donde obtuvo el ascenso con América y contribuyó con 33 goles.



El rendimiento le valió fichar por Liga de Quito y, a partir de ese momento, no pudo consolidarse y su rendimiento fue intermitente. Después de los albos jugó para Universidad Católica, América, Aucas y Liga de Portoviejo, mas no logró asentarse.



Con los rojos tuvo su revancha y también podrá tenerla en la Serie A si es que se da el ascenso y se mantiene en el club. El Nacional y Ronie Carrillo han sido tal para cual.

Visita nuestros portales: