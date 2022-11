Registro Civil defiende que Byron Castillo es ecuatoriano, pese al fallo del TAS

Byron Castillo fue titular en Ecuador ante Japón el 27 de septiembre del 2022. Foto: Twitter @LaTri

Redacción Elcomercio.com

El fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) sobre el caso Byron Castillo llama la atención del Registro Civil, organismo que otorgó la documentación de identidad al deportista en el 2021.

Fernando Alvear, director general del organismo estatal, mencionó que la decisión del TAS “no tiene sentido”. El funcionario defiende el accionar del Registro Civil y cuestiona la competencia del ente domiciliado en Suiza.

“No le encuentro sentido al fallo, ya que no es competencia de ellos (TAS), definir si el jugador (Castillo) es o no ciudadano ecuatoriano o no, como Registro Civil rechazamos la resolución”, dijo el funcionario para Diario El Comercio.

Tienen previsto publicar un documento oficial, con su postura. Alvear recuerda que el organismo se allanó a una resolución judicial, por lo que terminaron entregando los documentos de identidad que certifican a Catillo como ecuatoriano.

Resolución del Habeas Data de Byron Castillo

El 25 de febrero de 2021, la Unidad Judicial Penal Norte 2 de Guayaquil emitió un oficio en el que ordena al Registro Civil entregar a Byron Castillo una nueva acta de inscripción de nacimiento, con fecha 10 de noviembre de 1998 en General Villamil Playas.

El oficio fue firmado por el abogado Ronald Guerrero Cruz. Luego de eso, el jugador fue convocado a la selección ecuatoriana y disputó ocho partidos de las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022.

“Hubo una decisión judicial, la cual el Registro Civil acató. Nuestra postura como institución pública es lo que consta en los libros de la institución, para todo Ecuador, el señor Byron Castillo es ecuatoriano”, dijo.

Análisis de la FEF

Los directivos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol analizan la conveniencia de inscribir o no a Byron Castillo, en la lista para el Mundial de Qatar. La resolución del TAS puso a trabajar al organismo nacional.

Se conoció que están consultando las implicaciones legales junto a un grupo de abogados del exterior. Entre tanto, el fallo del TAS incluye una sanción para Ecuador que le resta tres puntos para las próximas eliminatorias y le impone una multa de 100 000 francos suizos.