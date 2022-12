Real Madrid va a la carga por Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo disputó su último partido en Mundiales ante Marruecos. Foto: Xinhua.

Redacción Bendito Fútbol

Los periodistas internacionales adelantan que Cristiano Ronaldo firmará por el Al Nassr, de Arabia. Sin embargo, Real Madrid habría entrado en la disputa por el astro portugués.

El futbolista portugués fue desvinculado del conjunto británico a raíz de una entrevista en la cual criticó a este. En ella señaló haberse sentido traicionado por el club y sus directivos, además de que mencionó que no sentía respeto por el DT Ten Hag.



Durante la Copa del Mundo tampoco tuvo una placentera estancia puesto que su selección fue eliminada en los cuartos de final y él fue relegado a la suplencia en las fases eliminatorias. Durante el certamen, el ariete tan solo anotó un gol.



Después de su salida de los 'Red Devils', Cristiano Ronaldo fue situado en el Al Nassr de Arabia Saudita. Pese al interés, el luso negó el haber firmado un acuerdo con el equipo.



Aún sin certezas en el panorama, una nueva esperanza surge para 'CR7' desde el Real Madrid. En el club más ganador de la UEFA Champions League, el jugador hizo historia y vivió una de sus épocas doradas.



De acuerdo a el diario británico The Sun, el retorno del futbolista a la escuadra merengue es posible. Para que aquello se produzca existen dos condiciones que el artillero deberá analizar.



Una de las condiciones que se especifica en la oferta mencionada por el rotativo es que el jugador reduzca sus pretensiones económicas. A ello se le suma que su titularidad no se garantizará en ningún torneo de los españoles.

¿Cómo le fue a Cristiano Ronaldo en el Real Madrid?

Cristiano Ronaldo llegó al Real Madrid en 2009 después de jugar en el Manchester United. En aquel momento, su transferencia fue la más cara de la historia con un valor de USD 130 millones.



Con los madrileños consiguió dos Copas del Rey, dos títulos de Liga y dos Supercopas de España. A nivel internacional ganó cuatro Champions League, tres Mundiales de Clubes, y tres Supercopas de Europa.



A nivel individual cuenta con cinco Balones de Oro y dos The Best entre sus logros más destacados, estos premios se otorgan anualmente al mejor futbolista del mundo. Con su selección ganó una Eurocopa y una Liga de Naciones.

