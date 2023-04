Paraguay goleó a Perú y se ubica segundo en su grupo del Sudamericano Sub-17

Jugadores de la selección Sub 17 de Paraguay festejan un gol contra Perú. Foto: Twitter Conmebol

Paulo Álvarez

La selección de Paraguay Sub-17 goleó a Perú en el Sudamericano. El cuadro guaraní ganó por 4-0 en el cierre de la tercera jornada del Grupo B.

En consecuencia de lo suscitado en el cotejo previo, el partido también arrancó más tarde de lo planificado. Inicialmente, el duelo debía arrancar a las 19:00.



La causa de la demora fue que el choque entre Venezuela y Bolivia, que terminó en el triunfo de la 'Vinotinto', también se demoró. El duelo no arrancó a tiempo debido a que las condiciones climáticas y el estado del terreno de juego no eran los adecuados.



Tras los daños ocasionados en el gramado, más el primer encuentro, paraguayos y peruanos debieron enfrentarse con la cancha maltratada. En varios sectores de esta, el verde natural del césped era opacado por el marrón del lodo formado.



El estadio Capwell fue el escenario que aguantó el trajín de los futbolistas y los daños del temporal. A pesar de las circustancias, Paraguay pareció no tener inconvenientes y dominó el encuentro.

Doblete de César Miño y triunfo de Paraguay

El volante ofensivo César Miño fue quien comandó el triunfo de la 'Albirroja' ante el Rimac. No fue el primero que anotó, sin embargo, sí quien impulsó a su selección a golear.



Rodrigo Villalba fue quien abrió el marcador a los 38 minutos con una volea desde el centro del área rival. Aquel fue el único tanto que se produjo durante los 45' iniciales. A pesar de la ventaja y del control del partido, en la mitad complementaria, Paraguay fue por más.

⚽️ Con este gol de Villalba, Paraguay le gana 1-0 a Perú al término del primer tiempo, por el Sudamericano #Sub17EnDSPORTS.



*No disponible en Argentina y Uruguay pic.twitter.com/R0SxKhEdVa — DSports (@DSports) April 5, 2023

Miño apareció para poner su doblete a los 67 y a los 74. El primero de sus goles lo recibió tras un contragolpe. En el mano a mano ante el golero, salió victorioso. Para su segundo gol, el volante se metió en medio del los dos centrales, los desbordó y tiró a colocar.



La victoria se selló con un golazo de Jorge Mora. El delantero le pegó desde fuera del área, al borde de la media luna, y la clavó en el ángulo.

⚽️🔥 ¡Pero qué golazo hizo Mora para el 4-0 de Paraguay ante Perú en el Sudamericano #Sub17EnDSPORTS!



*No disponible en Argentina y Uruguay pic.twitter.com/SUowEADfMb — DSports (@DSports) April 5, 2023

Paraguay suma cuatro puntos e iguala en aquel aspecto con Venezuela. El gol diferencia lo sitúa en el segundo lugar de su llave.

