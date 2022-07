Liga, Norteamérica y la venta de Nilson Angulo a Bélgica

Nilson Angulo ha mostrado sus dotes futbolísticos durante la pretemporada del Anderlecht. Foto: RSC Anderlecht

El Norteamérica, de la Segunda Categoría del Guayas, realizó un reclamo a Liga por los valores pendientes de la transferencia de Nilson Angulo al Anderlecht de Bélgica

Este miércoles 27 de julio de 2022, Jorge Callejas, directivo del 'Rey de Copas', aseguró que "no" han "entregado todavía los valores a Norteamérica" porque esperan que "se acredite el tema de la transacción". Lo hizo en una entrevista con FB Radio.



Agregó que están claros sobre el porcentaje en poder de Liga y cual está en manos del equipo guayaquileño. "Estamos claros en el porcentaje que tenían sobre Nilson Angulo", sentenció.



Callejas explicó que en 2019 adquirieron los derechos deportivos y económicos de Nilson Angulo. Dentro de la negociación, Norteamérica se quedaba con un porcentaje para futuras transferencias. "Están reclamando lo que les corresponde", enfatizó.



Comentó que Marcos Zambrano, la cara más visible del cuerpo dirigencial de Norteamérica, no se ha comunicado en ningún momento con ellos para hablar de este tema en particular.



Antecedentes

El 26 de julio, Norteamérica reclamó ante la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), el pago del 25% de los derechos económicos del jugador por su traspaso al fútbol belga.



En el documento publicado se indica que el pago debe ser "inmediato" y "libres de descuentos, de todos los valores que haya percibido derivado de la transferencia del jugador".

¿Cómo llegó Ángulo a Liga?

Nilson Angulo se unió a Liga de Quito en enero de 2020 traspasado desde el Norteamérica.



En la firma del contrato que reposa en los archivos de la FEF, estuvieron presentes, entre otros, Andrea Delgado, presidenta de Norteamérica y Esteban Paz, en representación de Liga de Quito y el jugador.



En un documento difundido por el Norteamérica, se indica que cede de manera definitiva el 100% de los derechos deportivos y el 75% de los derechos económicos, que es el porcentaje sobre el que hizo el reclamo formal.