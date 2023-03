Napoli eliminó al Frankfurt en la Champions League

Napoli se clasificó en la Champions League. Foto: Twitter del Napoli

Paulo Álvarez (D)

El Napoli se impuso al Frankfurt en los octavos de final de la UEFA Champions League con un global de 5-0. En la ida, el cuadro italiano ganó 0-2 y en la vuelta selló la goleada de 3-0.

El resultado que encontró en el primer partido ante los alemanes le bastó para la tranquilidad. Inclusive con una derrota en la revancha podría acceder hacia la siguiente ronda y, además, tendría el público y la localía a su favor.



A pesar del contexto favorable, los napolitanos no escatimaron esfuerzos para demostrar su superioridad. En la zona delantera, la dupla entre Victor Osimhen y Jvicha Kvaratsjelia demostró por qué son la sensación de la Serie A de su país.



Durante el primer tiempo, al cuadro italiano le costó abrir el marcador. No fue por falta de dominio y autoridad, sino por escasez de oportunidades y comodidad para definir. Una vez que entró, sin embargo, los goles no se detuvieron.

Victor Osimhen y doblete para el Napoli

El delantero nigeriano sumó dos goles más a su cuenta en la UEFA Champions League. En los descuentos de la primera mitad, el ariete puso el 1-0 transitorio para su escuadra y se fue a los vestuarios con ventaja.



Después de un centro desde la banda, este se elevó en el centro del área y conectó de cabezo. La potencia fue similar a la de un remate con la pierna y, sumada a la colocación, el arquero Kevin Trapp no pudo hacer nada.



Para la segunda mitad, el momento en el que llegaron los goles se invirtió. A los 53', Osimhen volvió a aparecer bien posicionado en el área y su olfato goleador engrosó el resultado.



Una vez más, gracias a un cruce horizontal, el africano pudo convertir sin dificultad. Con el arco vacío, nada más debió empujar la pelota. Aunque cayó tras anotar y preocupó su estado, no presentó una lesión considerable.

Piotr Zielinski y el gol de la sentencia

Después de una infracción en el área del Frankfurt, el Napoli recibió un penal a los 63'. El polaco Piotr Zielinski fue el encargado de ejecutar el lanzamiento.



Un tiro fuerte hacia el palo izquierdo de Trapp le sirvió para poner el 3-0 definitivo en el marcador. Junto al Real Madrid, el Napoli es el último clasificado hacia los cuartos de final.

Visita nuestros portales: