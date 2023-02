Falta de mantenimiento, entre los problemas del estadio Olímpico Atahualpa

El estadio Atahualpa se ubica en una zona privilegiada desde el punto de vista comercial y urbanístico. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO.

Redacción Bendito Fútbol

El histórico estadio Olímpico Atahualpa es tendencia en los últimos días, debido a las malas condiciones y problemas que tiene, que le impiden acoger torneos internacionales.

El ‘Coloso del Batán’ es uno de los estadios de mayor antigüedad en Ecuador. Tuvo su apertura en 1951 y sigue vigente 72 años después. Tomando en cuenta su longevidad y las esporádicas intervenciones que se han hecho al estadio, este es uno de los principales problemas.



David Tellez, vocero de la Concentración Deportiva de Pichincha, habló con El Comercio y Bendito Fútbol sobre los inconvenientes del estadio.



“Necesita una reestructuración, debe tener algunos cambios porque es una infraestructura de más de 70 años. Requiere de una intervención”, explicó Tellez.

Cosas viejas y en mal estado

Debido a sus años de vigencia, una de las cosas que ya no funcionan dentro del reducto es el marcador, el cual ya no puede ser arreglado por falta de repuestos y al cual Tellez considera una ‘reliquia’ dentro del estadio.



“No hay quien haga mantenimiento a este tipo de marcadores, por esta la CDP implementó una pantalla LED pequeña en los partidos”, puntualizó.



Por último, Tellez considera que a corto plazo lo que se debe mejorar es la fachada del Olímpico Atahualpa, sobre todo en la zona de graderíos.

Intervenciones de la CDP

Lo mismo sucede con los baños del estadio. Pese a que la CDP en reiteradas ocasiones ha realizado intervenciones para dejarlos adecuados, estos no son los mejores.



Otras de las áreas que la Concentración Deportiva de Pichincha mejoró en 2019 por pedido de Conmebol fueron los camerinos de árbitros, jugadores y luces.

Lo bueno del Atahualpa

Entre lo negativo del estadio Olímpico Atahualpa también existen cosas buenas, que son el césped. Considerado uno de los mejores, para ello la CDP diariamente hace mantenimiento para dejarlo en óptimas condiciones cuando sea requerido.



“Al césped lo cuidamos como la joya de la corona en la Concentración Deportiva de Pichincha”, comentó David Tellez.



Además, Conmebol lo considera un estadio en óptimas condiciones. Actualmente, no cuenta con la iluminación requerida, pero este inconveniente será resuelte en un máximo de 60 días.

¿Por qué no se hacen intervenciones más profundas?

Para arreglar en su totalidad el estadio Olímpico Atahualpa, este debería tener una intervención profunda en todas sus instalaciones, sin embargo, esto no es posible por el momento, ya que la CDP está impulsando un proyecto para un nuevo estadio denominado “Arena Atahualpa”.



“Hasta ahora contamos con dos propuestas de empresas internacionales, que se harán cargo de financiamiento, estudios y construcción del estadio. Ya hicimos estudios para llevarlo a cabo”, puntualizó.

