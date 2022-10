Llanto por Aucas en la final; ni el 'Potro' Figueroa se aguantó las lágrimas

Muchos hinchas del Aucas se emocionaron hasta las lágrimas en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda el 23 de octubre del 2022. 'Papá' jugará por el título. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

En el estadio del Aucas, la noche del domingo 23 de octubre del 2022, no solo los hinchas lloraron en los graderíos. En la transmisión en vivo del partido, el exjugador y ahora comentarista Gustavo 'Potro' Figueroa tampoco se aguantó las lágrimas.

Exfigura de los orientales, el 'Potro' Figueroa ahora es comentarista para la cadena de televisión ESPN que transmite los partidos del fútbol ecuatoriano en la plataforma Star +.

Hincha declarado del Aucas, el exdelantero comentó el partido ante Gualaceo, en el estadio Gonzalo Pozo. En este, el 'Ídolo del Pueblo' selló su paso a la final con una goleada de 3-0.

Al final del encuentro, Figueroa se emocionó hasta las lágrimas. Incluso, tuvo dificultades para continuar con sus comentarios porque no podía hablar con normalidad. Estaba conmovido y no era para menos. Él es uno de tantos futbolistas que quiso llegar a una final con Aucas y no lo consiguió.

"Que emoción este sentimiento es único, gracias Aucas por este regalo, estoy viviendo desde otra faceta que Dios me puso en el camino", publicó el 'Potro' Figueroa en sus redes sociales, junto con una imagen suya con los ojos aguados en la transmisión del domingo.

El 'Potro' Figueroa, de 44 años, es uno de los jugadores que la afición oriental recuerda con cariño. La noche del domingo 23 de octubre muchos hinchas lo saludaban y gritaban su nombre en el estadio.

Él formó parte del recordado equipo que en el 2004 también ilusionó a la parcialidad oro y grana con la conquista de un campeonato, pero ese conjunto no logró los resultados esperados en las últimas jornadas de esa temporada.

Eso lo recordó el 'Potro' durante la transmisión. Él resaltó el trabajo de la actual plantilla de jugadores que dirige el DT César Farías. Con estos futbolistas, el 'Papá' Aucas se clasificó por primera vez a la Copa Libertadores.

Además, será la primera vez que Aucas, club fundado en 1945, dispute una final en el fútbol ecuatoriano. Su rival será el Barcelona SC, el club con más coronas locales en el país. Los canarios buscarán su título número 17 en Serie A.

El llanto de los hinchas del Aucas

En todo partido definitorio se observa a hinchas llorar emocionados, mientras alientan por sus equipos o festejan un logro deportivo.

La noche del 23 de octubre del 2022 no fue la excepción en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. En la transmisión en vivo se pudo observar a decenas de hinchas conmovidos hasta las lágrimas.

Además, en redes sociales circulan imágenes de otros momentos emotivos. Uno de estos es el video en el que se observa a Patricio Lorenzo Machado, reconocido narrador y comentarista identificado con la camiseta del 'Ídolo del Pueblo'. Después de su narración del tercer gol no puede contenerse más y llora en la cabina de transmisión de la radio Machdeportes.

Más adelante, cuando el partido finalizó, los fanáticos y los jugadores lo festejaron como si hubieran ganado el campeonato. Fue una fiesta, algo así como una revancha ganada a las tantas temporadas sin llegar a los partidos finales por el título.

Ahora, la afición oro y grana se alistará para los dos partidos más importantes de su historia.

La final de ida será en Guayaquil, el 6 de noviembre del 2022.

La final de vuelta se jugará en Quito, el domingo 13 de noviembre del 2022.

