LigaPro rechaza reclamo de Cumbayá sobre alineación de Aucas

La LigaPro presentó la resolución que involucra a Aucas, finalista del torneo, Cumbayá y Roberto Ordóñez.

"El Comité Disciplinario de la LigaPro, a cargo del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil informa la resolución del caso: LP-D-005-2022 Cumbayá FC con SD Aucas", se lee en el mensaje colgado en las redes sociales la noche de este lunes 31 de octubre de 2022.



"En virtud de los antecedentes expuestos, el Comité Disciplinario de LigaPro determina que el jugador Roberto Ordoñez Ayoví actuó en el partido de la fecha No. 12 frente a Cumbayá estando habilitado para ello, por lo que, se rechaza el reclamo de Cumbayá", es el texto de la decisión escrita en la parte final del documento de cuatro hojas firmada por la abogada Corina Navarrete Luque.



Para desechar el reclamo de Cumbayá, la LigaPro alegó que la supuesta quinta amarilla que vio Roberto Ordóñez en el partido contra Emelec en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda y, tras revisar el video correspondiente del minuto 57 al 62, donde se observa una infracción en el área de Emelec con Roberto Ordóñez como protagonista, no se observa "con absoluta certeza que esa tarjeta haya sido mostrada al jugador".



A esto agregan que en el informe arbitral presentado por Luis Quiroz, juez central del compromiso, "no contiene la supuesta amonestación al jugador Roberto Ordoñez".

Antecedente

El 3 de octubre de 2022 Cumbayá presentó el reclamo formal a la LigaPro en el que alegaba que Roberto Ordóñez estaba inhabilitado de actuar en el partido de la fecha 12 jugado entre Cumbayá y Aucas en el estadio General Rumiñahui de Sangolquí.



Al día siguiente mediante otro comunicado, Aucas expuso su malestar y aseguró que antes de poner en el campo de juego a Roberto Ordóñez, consultó al Comité Disciplinario y del Comité de Apelaciones de la LigaPro sobre si existía una sanción y la respuesta fue positiva a sus intereses.



"Revisado nuestro sistema consta que el jugador mencionado mantiene cuatro amonestaciones acumuladas y a la fecha no tiene suspensiones pendiente por cumplir", fue la respuesta de secretario del referido organismo de la LigaPro.

