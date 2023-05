Así se jugará la fecha 10 de la LigaPro en Ecuador

Mario Pineida, jugador de Barcelona SC. Foto: @BarcelonaSC

Redacción Bendito Fútbol (D)

La fecha 10 de la primera fase de la LigaPro Serie A, a jugarse del viernes 12 al lunes 15 de mayo de 2023 con ocho partidos, promete más de una emoción a los aficionados del fútbol ecuatoriano.



La jornada arranca la noche del viernes 12 en el estadio Alejandro Serrano Aguilar con el Deportivo Cuenca recibiendo a un necesitado y en apuros Mushuc Runa.



El sábado 13 el partido más interesante es el que protagonizarán Libertad FC vs. Barcelona SC en el estadio Reina del Cisne de Loja.



El domingo 14 los choques entre Independiente del Valle, el único líder de la tabla de posiciones, ante Guayaquil City y Emelec vs. Liga de Quito, son los más atractivos.



La décima jornada se cerrará el lunes 15 en el Bellavista de Ambato cuándo Técnico Universitario se vea las caras con el difícil Cumbayá.

LigaPro en Ecuador - Fecha 10

Día: 12 de mayo

Partido: Deportivo Cuenca vs. Mushuc Runa

Hora: 19:00

Estadio: Alejandro Serrano Aguilar

Transmiten: GolTV / Star+

Día: 13 de mayo

Partido: El Nacional vs. Orense

Hora: 13:00

Estadio: Olímpico Atahualpa

Transmiten: GolTV / Star+



Partido: Aucas vs. Gualaceo

Hora: 15:30

Estadio: Gonzalo Pozo Ripalda

Transmiten: GolTV / Star+



Partido: Libertad vs. Barcelona SC

Hora: 18:00

Estadio: Reina del Cisne

Transmiten: GolTV / Star+

Día: 14 de mayo

Partido: Delfín vs. Universidad Católica

Hora: 13:00

Estadio: Reales Tamarindos

Transmiten: GolTV / Star+



Partido: Independiente del Valle vs. Guayaquil City

Hora: 15:30

Estadio: Banco Guayaquil

Transmiten: GolTV / Star+



Partido: Emelec vs. Liga de Quito

Hora: 18:00

Estadio: George Capwell

Transmiten: GolTV / Star+

Día: 15 de mayo

Partido: Técnico Universitario vs. Cumbayá

Hora: 19:00

Estadio: Bellavista

Transmiten: GolTV / Star+

