Peligra la realización de la fecha 3 de la LigaPro en Ecuador

El partido entre Gualaceo y Orense no empezó a las 19:00 de este 10 de marzo del 2023. Esto, en el contexto que la fecha 3 de la LigaPro se suspendería. Una de las razones, conflictos por pagos con empresas que manejan los derechos de televisión.

Desde la LigaPro se confirmó, a este Diario, que en los próximos minutos se publicará un comunicado oficial "para evitar especulaciones".

Además, se conoce que en esta noche se reunirán, vía telemática, los presidentes de los clubes.

De momento, hasta las 19:30, no ha habido un pronunciamiento oficial de la LigaPro.

De esta manera, partidos como El Nacional vs. Liga de Quito o Independiente del Valle vs. Barcelona, entre otros, no se realizarán en este fin de semana.

Los partidos de la fecha

Los partidos de la fecha 3 estaban programados de la siguiente manera:

10 de marzo:

-19:00: Gualaceo-Orense.



11 de marzo:

-14:00: Delfín-Libertad.

-16:30: Guayaquil City-Mushuc Runa.

-19:00: Independiente del Valle-Barcelona.



12 de marzo:

-14:00: Aucas-Universidad Católica.

-16:30: El Nacional-Liga de Quito.

-19:00: Emelec-Técnico Universitario.



13 de marzo:

19:00: Deportivo Cuenca-Cumbayá.

