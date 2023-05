Liga y Técnico U. abren la fecha 11 del campeonato ecuatoriano de fútbol

Jugadores de Liga festejan un gol ante El Nacional, en el Atahualpa, el 19 de marzo del 2023. Foto: @LDU_Oficial

Redacción Bendito Fútbol (D)

La LigaPro confirmó los equipos arbitrales que fueron asignados para la fecha 11 del campeonato ecuatoriano de fútbol por la Comisión Nacional de Árbitros de de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. La fecha empezará este 19 de de mayo del 2023.



Así mismo se dio a conocer que los juegos entre Liga de Quito vs. Técnico Universitario, Barcelona SC vs. Orense, Mushuc Runa vs. Aucas, Deportivo Cuenca vs. Independiente del Valle, Universidad Católica vs. Emelec y Guayaquil City vs. El Nacional, son lo que se desarrollaran con el apoyo del VAR en esta jornada.



Solo el Gualaceo vs. Libertad y Cumbayá vs. Delfín no tendrán VAR en esta jornada 11 del campeonato ecuatoriano de fútbol.



La fecha 11 empezará con los partidos entre Liga de Quito vs. Técnico Universitario y Barcelona SC vs. Orense en el estadio Rodrigo Paz Delgado y Monumental, respectivamente.

​

Fecha 11 - árbitros - LigaPro

Día: 19 de mayo

Partido: Liga de Quito vs. Técnico Universitario

Hora: 17:30

Estadio: Rodrigo Paz Delgado

Árbitro: Bryan Loayza

VAR: Guillermo Guerrero

Transmiten: GolTV / Star+



Partido: Barcelona SC vs. Orense

Hora: 20:00

Estadio: Monumental

Árbitro: Augusto Aragón

VAR: Gabriel González

Transmiten: GolTV / Star+

​

Día: 20 de mayo

Partido: Mushuc Runa vs. Aucas

Hora: 13:00

Estadio: Echaleche

Árbitro: Guillermo Guerrero

VAR: Bryan Loayza

Transmiten: GolTV / Star+



Partido: Deportivo Cuenca vs. Independiente del Valle

Hora: 15:30

Estadio: Alejandro Serrano Aguilar

Árbitro: Robert Cabrera

VAR: Roddy Zambrano

Transmiten: GolTV / Star+



Partido: Universidad Católica vs. Emelec

Hora: 18:00

Estadio: Olímpico Atahualpa

Árbitro: Gabriel González

VAR: Roberto Sánchez

Transmiten: GolTV / Star+

​

Día: 21 de mayo

Partido: Gualaceo vs. Libertad

Hora: 13:00

Estadio: Jorge Andrade Cantos

Árbitro: Anthony Díaz

Transmiten: GolTV / Star+



Partido: Cumbayá vs. Delfín

Hora: 15:30

Estadio: Olímpico Atahualpa

Árbitro: Christian Guillén

Transmiten: GolTV / Star+



Partido: Guayaquil City vs. El Nacional

Hora: 18:00

Estadio: Christian Benítez

Árbitro: Roddy Zambrano

VAR: Diego Lara

Transmiten: GolTV / Star+

