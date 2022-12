En estos horarios jugarán los equipos ecuatorianos en Libertadores y Sudamericana

Liga Deportiva Universitaria enfrentará a Delfín el 7 de marzo de 2022. Foto: Twitter @LDU_Oficial

Redacción Deportes

La Conmebol confirmó a través de sus redes sociales los horarios de juegos de las fases preliminares de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana este 22 de diciembre de 2022.

Dando de esta forma el inicio a la cuenta regresiva para los 103 equipos sudamericanos que buscan ocupar el sitial de campeones que ostentan el brasileño Flamengo (Libertadores) el ecuatoriano Independiente del Valle (Sudamericana).

El primer equipo de Ecuador que saltará a la cancha será El Nacional el 8 de febrero. Lo hará en Bolivia ante Nacional de Potosí. Aún falta por definir la ciudad y el estadio en donde se llevará a cabo el juego de ida.

La lleva entre El Nacional vs. Nacional será la E2. El ganador irá a la segunda fase en donde se enfrentarán a Independiente Medellín de Colombia. El ganador de esta zona se verá las caras en la fase 3 con el vencedor del Magallanes (Chile) vs. Always Ready (Bolivia.)

Para el enfrentamiento directo en la Copa Sudamericana entre equipos ecuatorianos hay que esperar hasta el 7 y 9 de marzo. Liga y Emelec serán locales de Delfín y Deportivo Cuenca, respectivamente. Los ganadores irán directamente a la fase de grupos.​

Copa Libertadores - Fase 1

Fecha 8 de febrero

Llave: Nacional vs. El Nacional

Estadio: Por definir

Ciudad: Por definir

Hora: 19:00​

Fecha: 15 de febrero

Llave: El Nacional vs. Nacional

Estadio: Olímpico Atahualpa

Ciudad: Quito

Hora: 19:00

Copa Libertadores - Fase 2

Fecha: 23 de febrero

Llave: Universidad Católica vs. Millonarios

Estadio: Olímpico Atahualpa

Ciudad Quito

Hora: 19:00

Fecha: 2 de marzo

Llave: Millonarios vs. Universidad Católica

Estadio: El Campín

Ciudad: Bogotá

Hora: 19:00

Copa Sudamericana - Primera fase

Fecha: 7 de marzo

Llave: Liga de Quito vs. Delfín

Estadio: Rodrigo Paz

Ciudad: Quito

Hora: 21:00

Fecha 9 de marzo

Llave: Emelec vs. Deportivo Cuenca

Estadio: George Capwell

Ciudad: Guayaquil

Hora: 19:00

