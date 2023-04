Con Kendry Páez, los hinchas recuerdan a Jaime Iván Kaviedes

Kendry Páez, jugador de la selección de Ecuador sub 17. Foto: @LaTri

Andrés Ávila (D)

Al ver jugar al ecuatoriano Kendry Páez muchos hinchas recordaron al histórico Jaime Iván Kaviedes.

Páez, de 15 años, es una de las figuras en la selección de Ecuador que juega en el Sudamericano Sub 17.

El buen nivel de varios futbolistas del equipo de Diego Martínez ilusiona a los ecuatorianos, que empezaron a comprar a varios de los jugadores con los históricos de la Tri.



Al ver jugar a Kendry Páez, varios aficionados se acordaron de Jaime Iván Kaviedes, uno de los futbolistas más técnicos que ha tenido el país.

Kendry Páez

“En mi humilde opinión viendo jugar a Kendry Páez me trae bonitos recuerdos de Iván Kaviedes, que es el jugador ecuatoriano con más técnica que he visto, y Kendry es similar”, publicó un usuario de Twitter.



Pero, Páez no fue el único que se llevó los elogios, ya que su compañero en el Ecuador Sub 17, Allen Obando, también recordó a otro histórico, a Agustín ‘Tin’ Delgado.



“Kendry Páez y Allen Obando tienen un gusto a 'Tin' Delgado y a Jaime Iván Kaviedes”, escribió Juan Miller, un usuario de Twitter.



¿Por qué se acordaron de Kaviedes y el 'Tin'?

La comparación surgió tras una jugada de fantasía de Kendry Páez que terminó en gol de Allen Obando para el 2-0 parcial de Ecuador sobre Chile en el hexagonal final del Sudamericano Sub-17.



Kendry Páez receptó el esférico en el sector derecho del campo y avanzó hasta la línea eludiendo a un zaguero, después con una sutil pisada dejó desparramado en el piso a otro defensor y finalizó la jugada con un pase de globito para que Allen Obando, que con un gran salto defina de cabeza en el aire ante la marca de un zaguero chileno.

“Talento puro en su máxima expresión. Eso fue un Déjà vu. Ese gol ya lo habíamos disfrutado de los pies de Iván Kaviedes y el ‘Tin’ Delgado”, publicó alguien en Twitter.

⚽ No lo llames gol...

🎨 ¡LLÁMALO OBRA DE ARTE!



¡Nunca nos vamos a cansar de la chilena de Kaviedes!



💜 @realvalladolid 💜 pic.twitter.com/1Qsk89d21w — LaLiga (@LaLiga) June 11, 2018

