Jaime Iván Kaviedes y Antonio Valencia se juntaron para ver a El Nacional

Jaime Iván Kaviedes y Antonio Valencia se encontraron en el Estadio Olímpico Atahualpa para observar un partido de El Nacional, exequipo de ambas leyendas del fútbol ecuatoriano.

El equipo criollo enfrentó al América por la fecha 15 de la segunda ronda de la Serie B, donde ambos pelean el ascenso. El cotejo terminó en un empate de 1-1 con goles de Maicon Solís para los rojos y José Ignacio Flor para los cebollitas.



Tras el choque, una de las postales que llamó la atención estuvo vinculada al compromiso, mas no a lo que hicieron principales involucrados. El 'Toño' y el 'Nine' compartieron en sus redes sociales su reunión en el evento.



En una de las fotografias, estos lucen abrazados en una suite del reducto con el juego de fondo. A su vez, en otra se muestran con una gigantografía de un partido de la Selección del Ecuador.



Dentro de su publicación, Valencia se mostró gustoso de haber acompañado y vuelto a ver a su amigo. A su vez, Kaviedes señaló que su compañero es el mejor futbolista de la historia del país.



Ambos jugadores compartieron etapas dentro de la Tri. Los dos estuvieron presentes en el ciclo eliminatorio hacia el Mundial de Alemania 2006. De igual forma, lo hicieron en la clasificación hacia Sudáfrica 2010, no no estuvo presente el conjunto de la Mitad del Mundo.

Vínculo con El Nacional

Aunque defendieron la casaca de El Nacional en la década del 2000, los exjugadores no llegaron a coincidir. Antonio Valencia lo hizo en sus inicios dentro del balompié; mientras que Jaime Iván Kaviedes, cuando su carrera ya estaba desarrollada.



El 'Expreso Amazónico' surgió futbolísticamente en el 'Bi-Tri' y debutó en 2003. En el equipo, con el que también se identifica como hincha, permaneció hasta el 2005, año en el que el club consiguió su estrella 12, sin embargo, él se marchó hacia Europa a mediados del periodo. Sus actuaciones con el 'Rojo' también lo catapultaron hacia la Selección.



Kaviedes tuvo un pasó entrecortado con la 'Máquina Gris'. El delantero estuvo presente en las campañas de 2007 y 2011. En sus dos etapas anotó 24 goles.

Regreso a primera

El Nacional sueña con volver a la Serie A de Ecuador luego de que en 2020 se diera su segundo descenso en la historia. Con Ever Hugo Almedia, DT que les dio su último bicampeonato y título en 2006, buscaran conseguir el objetivo.



El cuadro de las Fuerzas Armadas está, matemáticamente, a cinco puntos de sellar su boleto a la máxima división de Ecuador. 56 puntos lo ponen como líder de su torneo.

