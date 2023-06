Inter de Miami, equipo de Lionel Messi, abrió siete vacantes de empleo

Algunas de las ofertas de trabajo no exigen un título profesional o grado de bachiller. Foto: Instagram @intermiamicf

Redacción Elcomercio.com y EFE

El Inter de Miami, equipo que fichó a Lionel Messi, busca personas que quieran unirse a su staff para trabajar en áreas como marketing. El club detalló que dominar el idioma español será una ventaja para ciertos puestos.

Los medios internacionales aseguran que la publicación de las nuevas vacantes para trabajar en el club, se debe a la llegada de Messi, pues solo en redes sociales el Inter de Miami mostró un gran crecimiento de seguidores a los pocos minutos de haber anunciado su fichaje.

Según el perfil de LinkedIn del Inter de Miami, las vacantes que se abrieron son:

Director de marketing

Administrador de sistemas

Oficial de seguridad

Representante de boletería

Embajador de fans

Embajador de Sponsors

Especialista en RRHH

Algunas de las ofertas de trabajo no exigen un título profesional o grado de bachiller.

Messi firma por el Inter de Miami

El argentino Lionel Messi anunció este miércoles 7 de junio su decisión de firmar por el Inter Miami de la Liga Estadounidense de Fútbol (MLS), tras descartar las opciones de regresar al Barcelona o de firmar por el Al-Hilal saudí.

Así lo confirmó en una entrevista conjunta, realizada en su domicilio parisino, con los rotativos barceloneses Mundo Deportivo y Sport.

"Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas, pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia", dijo Messi.

Visita nuestros portales: