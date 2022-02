Giroud fue la figura del triunfo del Milan ante el Inter en Italia

El delantero francés Olivier Giroud fue la gran figura del ‘Derby della Madonnina’. Con sus goles, el AC Milan remontó y se impuso 1-2 en su visita al Inter este 5 de febrero del 2022.

En el Internazionale Milano no fue de la partida el ecuatoriano Felipe Caicedo, quien no fue convocado en el equipo de Simone Inzaghi por una fatiga muscular.

El croata Ivan Perišić adelantó a los ‘Negriazules’ a los 38 minutos, pero en la segunda parte llegó el ‘show’ de Giroud, quien anotó a los 75 y 78 minutos para dar vuelta al marcador.

Las redes sociales se han llenado con videos de sus goles, sobre todo con el del segundo: un verdadero golazo en el que antes de anotar recibe y se da un autopase con el taco, dentro del área.

Pese a la derrota, el Inter lidera la Liga italiana con 54 puntos. El Milan se coloca segundo con 52 puntos.

75’—Inter 1-1 Milan

78’—Inter 1-2 Milan



