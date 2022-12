¿Gabriel Cortéz jugará con Barcelona en el 2023?

Gabriel Cortez durante un partido de Barcelona Foto: Twitter Barcelona SC

La Fiscalía General del Estado investiga a Gabriel Cortez, junto a otras 10 personas, por una supuesta participación en delitos de delincuencia organizada.

Aunque el jugador estará en juicio, este podrá defenderse en libertad mientras dure el proceso, por lo que continuará en la pretemporada de Barcelona SC.



Por el momento, Barcelona SC no ha emitido un comunicado oficial sobre la situación del futbolista. Los jugadores están de vacaciones por las festividades de Navidad y Fin de Año, desde el pasado 23 de diciembre de 2022.

Se entrena con Barcelona

Al encontrarse con medidas sustitutivas y sin sentencia, Gabriel Cortez puede ejercer su trabajo sin ningún problema, como lo hizo en los últimos meses con el 9 de Octubre, club que lo acogió después de su detención en abril 2022.



Actualmente, el ‘Ídolo’ les dio descanso a sus jugadores desde el 23 de diciembre, por las festividades y se reintegrarán al club desde el 2 de enero de 2023.



Después del retorno, el club canario continuará con su pretemporada en Guayaquil hasta el 11 de enero, a la cual Gabriel Cortez podrá acudir con normalidad, como lo venía haciendo hasta antes de las vacaciones.



Tras esa fecha, el plantel de Barcelona SC viajará a Miami, Estados Unidos, para seguir con la pretemporada hasta el 26 de enero. Como no se conoce fecha del juicio de Cortez, el jugador por el momento no puede salir del país, por lo cual no formaría parte del viaje.



Alfaro Moreno, presidente de Barcelona, habló para DirecTV sobre la situación de Gabriel Cortez en su retorno al ‘Ídolo’, en octubre de 2022.

“Se está resolviendo su tema legal, esperamos que hasta final de año esté listo. Si es así, él va a jugar con Barcelona SC el año que viene (2023)”, expresó el dirigente en ese entonces.

