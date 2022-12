Francia y Argentina, una final con ‘cracks’ y estilos distintos

La Selección de Argentina celebrando uno de los goles durante el Mundial de Qatar 2022. Foto: EFE

Francia es un equipo pragmático, ordenado desde su defensa y que aprovecha las opciones de gol. Y en este Mundial lo ha demostrado. Una prueba de fuego tendrá esta mañana (10:00) ante Argentina, en la gran final, la que reúne a los dos mejores equipos del mundo.

En la que estarán los jugadores más brillantes de la Copa como son Lionel Messi, la ‘Pulga’, en Argentina, y Kylian Mbbapé, el francés más veloz y letal en la definición.

Será un duelo de estilos, con dos técnicos que apelan al orden y, sobre todo, a la definición. La razón: cuentan con definidores que lo han mostrado en esta Copa, que terminará este 18 de diciembre en el estadio Lusail.

¿Qué tiene el campeón?

“Sin una buena defensa, no se gana el Mundial”, aseguró Didier Deschamps, que sabe de lo que habla. Hace cuatro años, el DT francés forjó su victoria en Rusia en la solidez de su sistema defensivo, algo distante en este 2022.

Cuatro años más tarde, Francia no da la misma sensación de solidez. Es cierto que solo ha recibido un gol más que en el 2018, pero también lo es que solo contra Marruecos en semifinales ha conseguido dejar su portería en cero.

Cambios de Deschamps Deschamps no ha sabido dotar a su zaga de la misma fortaleza que tuvo el 2018, porque ha optado por una táctica más ofensiva. Jules Koundé por la derecha y Theo Hernández por la izquierda tienen una mayor proyección en el ataque, mientras que el centro del campo también está más pensado para hacer daño que para aguantar los golpes del rival.

Griezmann, el hombre clave La presencia de Griezmann como tercer hombre en el medio está siendo la principal seña de identidad de la Francia de 2022. El jugador del Atlético de Madrid se está multiplicando en sus labores ofensivas y defensivas, convertido en el pulmón del equipo, pero eso expone más a sus compañeros.

Entre los dos pivotes, Aurelien Tchouaméni y Adrien Rabiot, el segundo ha tenido que ser frenado en ocasiones por Deschamps para que no se lanzara demasiado al ataque. El centro de la zaga ha sido irregular. Los problemas que arrastraba Varane antes de Catar le obligaron a perderse el primer juego, aunque después mejoró, Francia apenas repitió la defensa en sus otros cotejos.

¿Cómo jugará Argentina?

Se sostendrá en su líder, Lionel Messi, pero también cuenta con un equipo ordenado, en el que en el arco cuenta con Emiliano Martínez, quien se consagró tras atajar dos penales contra Países Bajos. La derrota en su primer partido contra Arabia Saudita sirvió para que sus jugadores hicieran una revisión de la excesiva confianza con la que llegaron a la Copa.

“El primer partido fue un golpe duro para nosotros, porque veníamos de 36 juegos sin perder y empezar el Mundial así, con un rival que a priori se pensaba que podíamos ganarlo, fue una prueba durísima para este grupo”, asumió Messi.

Después del tropezón se hicieron las correcciones por parte del DT Lionel Scaloni. El 26 de noviembre hizo las variantes que dieron resultados ante México. El técnico introdujo cinco cambios en el equipo inicial: fuera los laterales Nicolás Tagliafico y Nahuel Molina, el central Cristian Romero, el medio centro Leandro Paredes y el extremo Alejandro Gómez; dentro Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Marcos Acuña, Guido Rodríguez y Alexis Mac Allister.

La revolución surtió efecto en la victoria, no tanto en el juego. Los goles de Lionel Messi y Enzo Fernández dieron oxígeno a Argentina. A medida que pasaron los partidos, Scaloni estructuró un equipo base, que es el que derrotó a Croacia, para pasar a la final.

Ese partido quizás es el mejor hasta ahora en el Mundial, liberado ya de la presión que lo ha acompañado en todo el recorrido, con un rendimiento que fue creciendo.

Di María y los cambios

Ya restablecido de una sobrecarga muscular, con apenas ocho minutos en los cuartos de final contra Países Bajos, la recuperación de Ángel Di María añade una variable a las posibilidades para el once que pondrá Scaloni.

Ante Croacia, dentro del plan previsto por Scaloni frente a la posesión que ejerce Croacia y a sus tres volantes “difíciles de marcar” (Luka Modric, Marcelo Brozovic y Mateo Kovacic), el DT eligió a Leandro Paredes para la titularidad.

El medio centro, que solo había salido de inicio en la primera jornada ante Arabia (sustituido en el 59), retomó su puesto en la alineación entonces, con Di María suplente.

Ahora, en competencia por una plaza con el propio Paredes, siempre que apueste por la línea de cuatro atrás (contra Países Bajos jugó con una zaga de cinco), Di María entra de nuevo entre las opciones para la alineación, en la que se prevé el regreso de Marcos Acuña, que asumió la titularidad desde la segunda jornada hasta los cuartos de final, antes de perderse las semifinales contra Croacia por sanción, al acumular dos tarjetas amarillas en el torneo.

Reemplazado por Tagliafico, se le espera en el once. “El plan de partido lo tenemos claro. Sabemos cómo atacarlos, los puntos fuertes que ellos tienen y haremos mucho hincapié en eso”, explicó ayer en una rueda de prensa el seleccionador, que no desveló si jugará un 4-3-3, con Di María en el once; un 4-4-2, con Paredes en el centro del campo; o un 5-3-2, con la entrada de Lisandro Martínez en el medio de la zaga, junto a Nicolás Otamendi y Cristian Romero.

“Lo tengo decidido. Nuestra manera de jugar va más allá del sistema. No creo que cambie jugar de una manera u otra. La manera que vayamos a jugar será con la que pensemos que podemos hacerle más daño al rival. Ya la tenemos decidida”, abundó el entrenador.

En el lateral derecho, con la incursión de Kylian Mbappé por ese lado, Gonzalo Montiel, que vuelve después de cumplir sanción, y Nahuel Molina, el elegido para el once en los últimos cuatro encuentros de forma consecutiva, son las opciones para esa demarcación, mientras que en el resto no se prevén cambios, con la repetición de inicio del portero Emiliano Martínez, los defensas Cristian Romero y Nicolás Otamendi, los centrocampistas Enzo Fernández, Rodrigo de Paul y Alexis Mac Allister y los atacantes Messi y Julián Álvarez. Argentina jugará otra vez en el Lusail, el lugar donde empezó todo, cuando afrontó una carrera de resiliencia en la que cayó ante Arabia.

Datos

EL ÁRBITRO

El polaco Szymon Marciniak dirigirá la final. Lo acompañarán Pawel Sokolnicki y Tomasz Listkiewicz, de Polonia. Ismail Elfath (EE.UU.) será el cuarto árbitro

EL VAR

Tomasz Kwiatkowski (Polonia), Juan Soto (Venezuela), Kyle Atkins (EE. UU.) y Fernando Guerrero (México) estarán en el Sistema de Videoarbitraje.

CAMPAÑA

Argentina lleva 10 goles anotados y solo ha recibido cuatro tantos. Su golero Emiliano Martínez atajó dos penales ante Países Bajos

AUDIENCIA

La Copa ha tenido una audiencia acumulada hasta los 3,27 millones de espectadores, una media de más de 52 000 espectadores en los estadios.

DISPAROS

‘Lio’ Messi lidera el ‘ranking’ de disparos al arco. Ha hecho 27 tiros a puerta, cuatro más que los franceses Kylian Mbappé y nueve más que Olivier Giroud.

LOS MEJORES

Antoine Griezmann y Lionel Messi han dado tres centros de gol, que también tienen Bruno Fernandes y el inglés Harry Kane.

