Flamengo recibe apoyo mayoritario en el Maracaná, ante Independiente

La final de la Recopa Sudamericana, entre Flamengo e Independiente del Valle, puede pasar a la historia por ser la de más presencia en el Maracaná en un partido del club brasileño.

El 'Fla' espera el respaldo de más 70 000 espectadores en las gradas del Maracaná de Río de Janeiro ante los rayados del Valle.

El partido entre Flamengo vs. Independiente del Valle corresponde a la final de vuelta de la Recopa Sudamericana que se jugará la noche de este martes 28 de febrero de 2023 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, escenario que espera tener más de 70 000 espectadores en sus instalaciones.



Según reportes que llegan desde Brasil por parte de Uol Esporte, de llegar a cumplirse la proyección de tener más de 70 000 personas en el Maracaná, será todo un récord desde las últimas modificaciones que sufrió este estadio para el Mundial 2014.



En la final del Mundial 2014 entre Alemania vs. Argentina contó con 74 738 hinchas en el Maracaná.



Desde esa fecha el récord de asistentes, según O Globo, es de 69 997 personas registrado en un partido de Brasileirão entre Flamengo y Palmeiras de 2022.



Esta cifra superó la vigente desde el 2020 en la final de vuelta de la Recopa Sudamericana que también tuvo de protagonistas a Flamengo e Independiente del Valle. Esa noche llegaron al Maracaná 69.986 torcedores.



La periodista brasileña Letícia Marques confirmó que hasta la mañana de este martes se habían vendido 59 219 boletos, pero que la "expectativa" es la de rebasar los 70 000 y llegar a los 73 000 a la hora que arranque el compromiso.



Los precios de las entradas van desde los USD 13,78 hasta los USD 344,56, dependiente la localidad y las comodidades y lujos que cada una de estas entreguen a los asistentes.

Flamengo y sus récords

Flamengo vs Palmeiras - 2022: 69 997 asistentes

Flamengo vs. Independiente del Valle - 2020: 69.986

Fluminense vs Flamengo - 2022: 69.760

Flamengo vs. Vélez Sarsfield - 2022: 66.635

Flamengo vs. Alagoano - 2019: 65.649

