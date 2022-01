Estas son las probabilidades de Ecuador para llegar a Catar 2022

Redacción Deportes

¿Qué ocurrirá si Ecuador empata o gana ante Perú en Lima? ¿Qué pasará si pierde? ¿Con qué resultado se asegura el repechaje? El estadístico Aurelio Dávila elaboró una serie de probabilidades, según los resultados que se pueden dar en los partidos de la fecha 16 en las eliminatorias sudamericanas.

La Tricolor visitará a Perú el 1 de febrero del 2022 en el Estadio Nacional de Lima, en un cotejo que puede sellar el pasaporte de la Tri para el Mundial de Catar. Dependiendo de los resultados, Ecuador puede clasificarse a la Copa Mundo, afianzarse en el repechaje o todavía no asegurar nada en caso de una derrota.

Estos son los posibles escenarios en caso de un triunfo, un empate o una derrota:

Ecuador asegura el repechaje, con estos resultados:

Empate entre Bolivia y Chile (probable un 65%)

Empate entre Uruguay vs Venezuela (poco probable, 17%)

Triunfo Argentina vs Colombia (probabilidad del 83%)

Triunfo de Brasil vs Paraguay (probable un 95%) que no influye

Derrota de Ecuador en Lima ante Perú

La Tri se clasifica al Mundial, con estos resultados:

Empate entre Bolivia y Chile (probable un 65%)

Empate entre Uruguay vs Venezuela (poco probable, 17%)

Triunfo Argentina vs Coloma (probabilidad del 83%)

Triunfo de Brasil vs Paraguay (probable un 95%) que no influye

Empate o triunfo de Ecuador en Lima ante Perú

Ecuador no se asegura ni el repechaje, con estos resultados:

Empate entre Bolivia y Chile (probable un 65%)

Triunfo de Uruguay ante Venezuela (Probabilidad 87%)

Triunfo Argentina vs Colombia (probabilidad del 83%)

Triunfo de Brasil vs Paraguay (probable un 95%) que no influye

Derrota de Ecuador en Lima ante Perú

Brasil y Argentina ya están clasificadas a la Copa Mundo. Luego están Ecuador, con 24 puntos, y Perú, con 20, en zona de clasificación.

Uruguay, con 19 unidades, está quinto, en zona de repesca.

Fuera del Mundial están, de momento, Colombia (17), Chile (16), Bolivia (15), Paraguay (13) y Venezuela (10).

La Tri logrará un cupo directo a Catar con un triunfo ante Perú. Si eso ocurre, con 27 unidades, la Tri será inalcanzable para bolivianos, chilenos y colombianos, pase lo que pase en sus encuentros. Perú se quedaría con 20 puntos y solo quedarían por jugarse seis puntos.