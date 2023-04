Definida la fecha para el sorteo del Mundial Sub-20 ¿En qué bombo estará Ecuador?

Ecuador se clasificó al Mundial Sub-20, en el Sudamericano de Colombia. Foto: FEF

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) confirmó a Argentina como la sede del Mundial Sub-20 y ya definió la fecha del sorteo de los grupos.

"La FIFA tiene el placer de anunciar que la edición de este año de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2023 tendrá lugar en Argentina, por lo que el país de los actuales campeones del mundo abrirá sus puertas a las grandes estrellas del fútbol mundial del mañana", mencionó la FIFA en el comunicado oficial.



La FIFA también ratificó que el Mundial Sub-20 en Argentina se disputará del sábado 20 de mayo al domingo 11 de junio de 2023, marcando el regreso del torneo a ese país luego de 21 años de no recibirlo.



Ucrania es la actual campeona de la categoría, pero no podrá defender la corona puesto que no logró la clasificación.



Ecuador llegará al torneo como la tercera del mundo, logro que se convierte como el mejor de toda su historia a nivel de un torneo organizado por la FIFA en todas sus categorías.​

¿Cuándo será el sorteo?

El sorteo de la fase de grupos se celebrará el viernes 21 de abril en la ciudad de Zúrich, la capital de Suiza, en una hora que aún la FIFA no confirma.



Las 24 selecciones clasificadas serán divididas en seis grupos de cuatro equipos cada uno.



Para clasificar a los octavos de final la selección de Ecuador deberá ocupar uno de los dos primeros puestos de su grupo. Pero también tiene como última alternativa ser una de las cuatro mejores terceras.



A falta de confirmación, desde Argentina adelantan que los estadios Único Diego Armando Maradona de La Plata, el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el Bicentenario de San Juan, el Malvinas Argentinas de Mendoza y el Mario Alberto Kempes de Córdoba acogerán los partidos.​

Bombos para el sorteo

Bombo 1:

Argentina

Uruguay

Estados Unidos

Italia

Francia

Senegal​

Bombo 2:

Ecuador

Inglaterra

Nueva Zelanda

Brasil

Colombia

Corea del Sur​

Bombo 3

Nigeria

Honduras

Fiji

Uzbekistán

Japón

Irak​

Bombo 4

República Dominicana

Israel

Eslovaquia

Túnez

Gambia

Guatemala

