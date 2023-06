La rima de Calle 13 que motiva a Marlon 'Chito' Vera contra Henry Cejudo

Marlon 'Chito' Vera (izq.), luchador ecuatoriano de la UFC. Foto: @chitoveraUFC

Carlos Rojas Acevedo (D)

Marlon 'Chito' Vera está enfocado en derrotar al excampeón de la UFC Henry Cejudo, con quien se enfrentará el 19 de agosto del 2023. El ecuatoriano se encuentra motivado y recurrió a las redes sociales para escribir un mensaje de victoria.

"Me caí pero me levanté de la primera, Como se levantan las flores en primavera", escribió Vera en su cuenta de Instagram este 24 de junio de 2023.

"Agosto 19 me verán con la mano en alto", añadió el manabita.

La primera parte de ese mensaje es parte de la canción Me vieron cruzar de Calle 13.

Se trata de una letra que habla de levantarse tras las caídas, de persistir hasta alcanzar los sueños.

Esos conceptos calzan con el ecuatoriano Marlon Vera quien de tanto guerrear en el octágono de la UFC llegó hasta el 'top 3' del mundo en su división de peso, pero en su última pelea cayó derrotado ante Cory Sandhagen el 25 de marzo del 2023.

Ahora, en el UFC Boston el manabita tendrá un nuevo desafío.

Henry Cejudo vs. Marlon 'Chito' Vera

La pelea del ecuatoriano Marlon 'Chito' Vera y el excampeón Henry Cejudo será en la UFC 292 que se realizará en Boston el 19 de agosto del 2023.

Se trata de una oportunidad de oro para el ecuatoriano que perdió en su última pelea.

El ascenso de Marlon 'Chito' Vera en la división del peso gallo de la UFC se frenó con la derrota ante Cory Sandhagen en San Antonio, Texas, por decisión unánime de los jueces.

Vera llegó a ese pleito en el tercer lugar de la categoría. Ahora se encuentra en el sexto puesto.

Cejudo también llegará tras una derrota ante el campeón Aljamain Sterling. El estadounidense ocupa el casillero 3 del escalafón mundial, por lo que un triunfo de Vera será clave para volver a meterse en el top 5 de la división.

Vera, de 30 años, tiene un récord profesional de 28 triunfos, 8 derrotas y un empate.

Cejudo, de 36 años, tiene un récord de 16 victorias y 3 derrotas. Fue campeón de dos divisiones de en la UFC (gallo y mosca). Además, fue campeón olímpico de lucha.

Se conoce que Vera y Cejudo no tienen una buena relación. Varias son las ocasiones que se han retado e insultado en las redes sociales. No se caen bien y ese es otro aditamento para este combate que será clave en la carrera de 'Chito' Vera.

Me vieron cruzar

A continuación una parte de la canción Me vieron cruzar de Calle 13.

Perdonen que me agrande

Pero soy un barrilete cósmico, lo más grande

Navego contra el viento

Haciendo lo imposible me divierto

Hasta que su objetivo complete

Este jinete no se baja del cohete

Por un campo minado de terreno peligroso

Me esquivé todas las trampas de osos

Diariamente el sol fue mi testigo

Y la luna, la que me regaló el camino

Me caí pero me levanté de la primera

Como se levantan las flores en primavera...

... Si mis sueños se pelean con la suerte

Puede que el fracaso abra los ojos y despierte

Pero estoy preparado para los días salados

Cualquiera que camine se tiene que haber resbalado

Caí con todo el peso

Pero si es fuerte la caída más impresionante será mi regreso

Ya no corro, le salieron alas a mis botas

Mi cuerpo navega por el aire, flota...

