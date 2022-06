Capitán de la selección de Ucrania llora por la guerra en su país

Este miércoles 1 de junio de 2022, se enfrentan los equipos de Ucrania y Escocia por el repechaje de las Eliminatorias Europeas. Previo al partido, el seleccionado ucraniano realizó una conferencia de prensa y una de sus figuras, Oleksandr Zinchenko, se puso a llorar al hablar sobre la guerra entre Ucrania y Rusia.

“Todos los ucranianos tenemos el sueño de detener esta guerra. Hablé con gente de otros países y con jóvenes ucranianos, muchos no entienden nada pero dicen una cosa: que sueñan con que la guerra termine”, contó, entre lágrimas, el jugador del Manchester City.

“La selección ucraniana tiene también su propio sueño, ir a la Copa del Mundo. Quiere dar emociones increíbles a los ucranianos ya que se lo merecen en este momento”, añadió Zinchenko, la víspera del primer partido oficial de su selección desde la invasión de su país por las tropas rusas.

"The dream is to go to the World Cup."



