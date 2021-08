Barcelona SC reclamó a la FEF por el arbitraje de Juan Carlos Andrade

Redacción Bendito Fútbol

Barcelona SC dirigió una enfática carta hacia la directiva de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) para protestar contra el arbitraje de Juan Carlos Andrade en el partido que sostuvo el equipo canario frente al Orense SC, por la cuarta fecha del campeonato ecuatoriano, el 15 de agosto de 2021. En el cotejo los machaleños se impusieron por 1-0.

En la misiva firmada por Carlos Alfaro Moreno, presidente del club, el plantel reclamó a la Comisión de Arbitraje de la FEF por los criterios de Andrade en tres jugadas en particular: un fuera de juego en el minuto 11 de Carlos Garcés, un penal no pitado al 69′ y otra falta en el área no sancionada al 79′. En estas dos últimas acciones fue protagonista Adonis Preciado.

El dirigente señaló que en al menos dos de las jugadas el réferi estuvo cerca de los futbolistas e insistió en no castigar la acción. “La falta de criterio arbitral condicionó el resultado, situación que soy enfático en reiterar, viene sucediendo desde hace varios meses atrás y es determinante y reiterativa”, aseguró Alfaro Moreno en el documento.

El directivo citó que estas acciones ya le han perjudicado a Barcelona SC en los juegos de la primera etapa con Independiente del Valle, Deportivo Cuenca y Técnico Universitario.

Alfaro Moreno reiteró que el conjunto torero “no compite en igualdad de condiciones” y solicitó que se implemente el videoarbitraje (VAR) para los encuentros que restan en la segunda etapa de la LigaPro.

El dirigente añadió que la FEF se ve comprometida por los “bochornos semanales” con las ternas arbitrales y añadió que ninguno de los colegiados de Ecuador fue elegido para la Copa América 2021 por sus erradas actuaciones.

​Como medida de rechazo hasta que se implementen las mejoras en el arbitraje, desde Barcelona SC aseguraron que se reservarían su participación en los torneos organizados por la FEF.

“Barcelona no tolerará más los graves perjuicios que se generan por la incompetencia arbitral, de la organización en general y estamos dispuestos a tomar las medidas que sean necesarias para que de una vez por todas se deje de atentar contra la deportividad”, finalizó.