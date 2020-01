El Valencia recupera su mejor versión y derrota 2-0 al ‘Barça’ en la Liga Santander

LEA TAMBIÉN

El Valencia recuperó su mejor versión para derrotar al FC Barcelona por 2-0 y poner fin a una sequía de 13 años sin ganar en Mestalla al cuadro catalán, que podría perder el liderato esta fecha en favor del Real Madrid.

A pesar de no contar con su capitán Dani Parejo y tras la mala imagen ofrecida en la Supercopa y la pasada jornada ante el Mallorca, el Valencia volvió a ser ese equipo aguerrido, solidario y con pegada. Firmó un partido excepcional en defensa y en ataque el uruguayo Maxi Gómez se erigió en el estilete que desangró al FC Barcelona.



El arranque del ‘Barça’ fue un monólogo, con posesiones tan eternas como estériles. El Valencia iba detrás del balón con dos líneas de cuatro muy juntas que no dejaron resquicio alguno por donde filtrar un pase.



Los de Albert Celades esperaban con paciencia su oportunidad y ésta llegó a los diez minutos, tras una acción personal de Gay que fue derribado por Piqué. La grada pidió la roja y penalti, pero Gil Manzano solo concedió la pena máxima y amarilla. Ante la ausencia de Parejo, Maxi Gómez tomó la responsabilidad del lanzamiento pero Ter Stegen lo detuvo y comenzó su particular exhibición.



Y es que el meta alemán se erigió en el gran protagonista de su equipo en la primera mitad. El Valencia llegaba poco pero con mucha claridad. Tras el penalti, el meta alemán evitó un gol en propia puerta de Piqué y posteriormente, con la ayuda del travesaño, de nuevo negó el gol a Maxi Gómez primero, y en un segundo remate a Gameiro.

Ante un FC Barcelona sin ideas ni profundidad, el Valencia cada vez iba a más, con mucho ritmo y velocidad en sus acciones. Ter Stegen mantuvo a su equipo con solvencia e impidió al cuadro local marcharse al descanso con una merecida ventaja.



En la reanudación, el joven Ansu Fati tuvo la primera para el Bara nada más reanudarse el partido, pero la respuesta del Valencia fue contundente. A la tercera fue la vencida para Maxi Gómez cuyo disparo, tras tocar en Jordi Alba acabó en gol.



El tanto valencianista espoleó al FC Barcelona, mejorado tras la entrada de Arturo Vidal, que puso cerco a la portería de Doménech. Un Gabriel Paulista excelso evitó el gol de Messi. El argentino se cargó el equipo a las espaldas y poco después su disparo salió rozando el poste.

Celades dio entrada a Rodrigo, el deseo barcelonista en este mercado invernal, para tratar de dar la puntilla al Barcelona en una contra. El partido subió en intensidad. Messi capitalizó todo el caudal ofensivo de su equipo, pero ni sus genialidades ni sus libres directos obtuvieron premio esta vez.



Pero el Valencia esperaba su ocasión y en una contra sentenció el choque. Una gran acción de Ferran por la banda derecha, acabó con una inteligente asistencia del canterano a Maxi Gómez, que con tranquilidad puso el segundo en el casillero local.



El FC Barcelona quedó grogui. Ferrán perdonó el 3-0 segundos después y Gil Manzano y el VAR se armaban un taco tras un gol de Gabriel Paulista, que tras anularlo pitó córner a favor del Valencia. Pero el partido estaba visto para sentencia y el ‘Barça’ dobló la rodilla en Mestalla.

Goles: 1-0 (47’: Jordi Alba, en propia puerta); 2-0 (77’: Maxi Gómez).



Árbitro: Gil Manzano (C. Extremeño). Amonestó por el Valencia a Coquelin (54’), y por el FC Barcelona a Piqué (10’), Umtiti (44’), Busquets (52’).



Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 21 de LaLiga santander disputado en Mestalla ante 40.000 espectadores.

