Técnico Universitario y Macará disputarán el primer clásico de la Súper Liga Femenina en Ambato

Técnico Universitario y Macará jugarán el primer clásico de la Superliga Femenina en la ciudad andina de Ambato el sábado 11 de mayo del 2019. El atractivo partido de la tercera fecha del torneo femenino de la zona 1 se realizará desde las 16:00.

La dirigencia del ‘Rodillo rojo’ dispuso que la localidad de tribuna del estadio Bellavista sea habilitada para los aficionados. El costo del boleto es de USD 3 y se imprimieron 300 entradas. El plantel ‘universitario’ ocupa la tercera casilla con seis puntos. Mientras que las ‘celestes’ están en la octava posición con un punto.



La venezolana Yulibeth Conde es la goleadora del Técnico Universitario con cuatro anotaciones. Ambos planteles se entrenan desde las 17:00. Las jugadoras lo hacen después de finalizar sus actividades laborales o estudiantiles.

La tercera fecha de la Súperliga femenina





Sábado 11 de mayo del 2019

11:00

Ñañas vs. América

Ciudad: Quito

Estadio: Casa de la Selección



14:00

Espe vs. Liga de Quito

Ciudad: Quito

Estadio: Casa de la Selección



14:00

Fuerza Amarilla vs. Club Sport Emelec

Ciudad: Machala

Estadio: Complejo Fuerza Amarilla



14:30

C.D. Olmedo vs. Deportivo Cuenca

Ciudad: Riobamba

Estadio: Complejo del C.D. Olmedo



15:30

Aucas vs. Deportivo Santo Domingo de los Tsáchilas

Ciudad: Quito

Estadio: Cancha de S.D. Aucas



16:00

Guayaquil City vs. Barcelona Sporting Club

Ciudad: Guayaquil

Estadio: Christian Benítez



19:30

Carneras Ups Fútbol vs. Delfín SC

Ciudad: Cuenca

Estadio: Valeriano Gavinelli UPS



Domingo 12 de mayo del 2019



12:00

Quito F.C. vs. Independiente del Valle

Ciudad: Ibarra

Estadio: Olímpico de Ibarra



16:00

Espuce vs. El Nacional

Ciudad: Quito

Estadio: Casa de la Selección