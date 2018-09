Sergio ‘Kun’ Agüero prolonga su contrato con el Manchester City

LEA TAMBIÉN

El delantero argentino del Manchester City Sergio ‘Kun’ Agüero prolongó su contrato por un año, hasta 2021, con este equipo inglés, campeón vigente de la Premier League, informó este viernes 21 de septiembre de 2018 el club inglés.



“Estoy feliz por este año adicional”, indicó Agüero, de 30 años, citado en un comunicado del club.



“Mi idea era quedarme aquí por diez años. Ya llevo siete, de manera que van a ser diez cuando expire mi contrato”, agregó el exfutbolista de Independiente y Atlético Madrid.



“Estoy muy feliz porque me han tratado muy bien desde el primer día en que llegué aquí”, concluyó el jugador, que batió la pasada temporada el récord de goles marcados con el club y que lo ha colocado hasta el momento en 204 tantos.



El entrenador del City, ‘Pep’ Guardiola, que ha dejado en ocasiones a Agüero fuera del once titular en los dos años pasados, ocupando su plaza el brasileño Gabriel Jesus, afirmó que no necesitó convencer al jugador argentina para retrasar su regreso a su país.



“ No lo convencí. Decidió él solo ” , explicó Guardiola en la rueda de prensa del viernes.



“ Por eso le agradezco la confianza que ha mostrado hacia nosotros, igual que Vincent Kompany y David Silva ” , añadió el entrenador catalán.