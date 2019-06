La segunda fase de la Copa América entra en acción; ocho selecciones buscarán la gran final

LEA TAMBIÉN

Infierno o paraíso. El tenso camino hacia la final de la Copa América Brasil-2019 comienza el jueves 25 de junio del 2019 para ocho selecciones en los cuartos de final, con la ‘Seleçao’ y Colombia como favoritas, pero Uruguay, el bicampeón Chile y Argentina con Messi listas atrás para embestir.

Cerrada la fase de grupos el lunes 24 de junio del 2019 con la última jornada del Grupo C, los partidos de los cuartos de final son Brasil vs. Paraguay, Venezuela vs. Argentina, Colombia vs. Chile y Uruguay vs. Perú.



La ‘Celeste’ se quedó con el primer lugar del Grupo C con 7 puntos gracias a las victorias sobre Ecuador (4-0) y Chile (1-0) y el empate con Japón (2-2), mientras que la ‘Roja’ terminó segunda con 6 al vencer a Japón (4-0) y Ecuador (2-1) y perder con Uruguay.

Arranca la ‘Seleçao’



Los cuartos de final se abrirán el jueves 27 de junio en Porto Alegre (sur) desde las 19:30 (hora de Ecuador) con el encuentro entre Brasil y Paraguay. El anfitrión persigue su noveno título de Copa América, un torneo que conquistó por última vez en la cita de Venezuela-2007.



La ‘Verdeamarela’ de ‘Tite’ renovó el romance con su exigente ‘torcida’ con el 5-0 que le propinó a Perú, en Sao Paulo, borrando de un plumazo los silbidos que recibió al derrotar 3-0 a Bolivia en el debut y el inconformismo con el 0-0 ante Venezuela.



Y todo esto sin el astro Neymar, ausente de la Copa por una lesión en el tobillo que sufrió a días del torneo y protagonista de un escándalo mediático judicial acusado de una presunta violación.



Paraguay será el rival de la ‘Canarinha’.



Ingresando por la puerta de atrás como uno de los mejores terceros, la ‘Albirroja’ se coló en los cuartos de final con 2 puntos en el Grupo B, producto de dos empates ante Catar (2-2) y Argentina (1-1), mientras que perdió con Colombia (1-0).



Los guaraníes, dirigidos por el argentino Eduardo Berizzo, arrastran una racha negativa sin victorias en la Copa América, siendo su último triunfo un 1-0 ante Jamaica en Chile-2015.



“Si pasamos será un premio a los dos partidos y medio buenos que hemos jugado en la Copa”, dijo Berizzo tras la derrota ante los cafeteros.

La revancha de Lionel Messi

El argentino Lionel Messi celebra después de marcar un penal contra Paraguay que fue otorgado por el VAR después de una mano en el área durante el partido de la segunda fecha del Grupo B de la Copa América jugado en el estadio Mineirao en Belo Horizonte, Brasil, el miércoles 19 de junio del 2019. AFP



Venezuela brindó con ‘Vinotinto’ al permitirse un gusto ante Argentina. En la fecha FIFA de marzo pasado derrotó 3-1 a la ‘Albiceleste’, en Madrid, arruinando el regreso de Messi a la selección tras la debacle en el Mundial Rusia-2018.



El fútbol los volverá a cruzar el viernes 28 de junio en Río de Janeiro, una serie de cuartos en la que en otros tiempos se podría apostar todo el dinero a favor de los campeones del mundo en 1978 y 1986. En esta ocasión es imposible hacerlo.



Segundos del Grupo B detrás de Colombia, Argentina se estrelló en el debut con los cafeteros (0-2), empató con Paraguay (1-1) y logró la clasificación al derrotar al campeón de Asia (2-0).



“Ahora empieza todo de nuevo, no se pueden cometer más errores. Nos dieron una vida por cómo llegábamos y ahora hay que aprovecharla”, sostuvo el astro Messi, que lo intenta todo en solitario pero sin el respaldo de un verdadero equipo.



Venezuela ya sabe cómo ganarle a Argentina. Y eso intentará nuevamente Rafael Dudamel con un equipo bien estructurado, que supo jugarle a la ‘Seleçao’ en la fase de grupos.



“Vinimos a jugar seis partidos, hemos jugado tres. Tenemos un equipo que en determinado momento se ha vuelto importante, es lo que nos ha puesto en cuartos de final categóricamente y tenemos que disfrutarlo”, sostuvo Dudamel.

Carlos Queiroz mide al bicampeón

El técnico portugués Carlos Queiroz en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, Colombia, el 6 de febrero del 2019. Foto: Diana Sanchez / AFP



Colombia se presenta en los cuartos de final como la única de las 12 selecciones que logró los 9 puntos, y haciéndolo con un fútbol de alto nivel que ha despertado los elogios de sus rivales, que la ven capaz de pelear por el título.



Las victorias ante Argentina (2-0), Catar (1-0) y Paraguay (1-0) en el Grupo B son el mejor testimonio de una Colombia que modificó su habitual estilo de juego por uno más vertical, agregándole dinámica, presión y disciplina defensiva.



Y el artífice de todo ello es el portugués Carlos Queiroz, sucesor de José Pekerman en el banquillo.



“La verdadera Copa América comienza a partir de los cuartos de final”, dijo Queiroz. Chile será su rival el viernes en Sao Paulo.



La ‘Roja’ en manos del colombiano Reinaldo Rueda está en proceso de

reconstrucción tras el fracaso que supuso no clasificar al Mundial-2018 cuando ostentaba el bicampeonato de América.



“Contra Colombia tendremos un partido difícil e intenso. Esperamos que la derrota ante Uruguay nos sirva de lección para lo que viene”, aseguró Rueda.

La ‘Celeste’ no se rinde

El entrenador de la selección uruguaya de fútbol, Óscar Tabárez, participa en una rueda de prensa este domingo 25 de junio del 2019 en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro (Brasil). EFE



Uruguay es el máximo ganador en la historia de la Copa América con 15 títulos. Y tiene equipo y jugadores para pelear por el decimosexto trofeo. Y qué mejor que en una tierra donde ya supo ser campeón del mundo en el lejano 1950.



La ‘Celeste’ de Suárez y Cavani se encontrará el sábado 29 de junio desde las 14:00 (hora de Ecuador) con Perú, golpeado en el orgullo por Brasil con un 5-0 en el cierre del Grupo A y que acude al juego en Salvador de Bahía sin la ‘Foquita’ Jefferson Farfán, lesionado en la rodilla tras el choque con Brasil y que lo sacó de la Copa.



“Por definición sabemos que el partido será difícil. Es una ronda de cuartos y tengo confianza en lo que este equipo hace, que siempre lucha hasta el final”, dijo el ‘maestro Óscar Tabárez.



“Tenemos una revancha donde nos podemos reivindicar. Lo podemos hacer mejor, corregir, somos un grupo ganador que rápidamente se compone”, aseguró, a su turno, el ‘Depredador’ peruano Paolo Guerrero.