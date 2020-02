Neymar sí estará ante el Borussia Dortmund, según el DT Thomas Tuchel

LEA TAMBIÉN

“Estará en Dortmund, estoy seguro, pero sin su mejor forma, la que podía tener hace dos semanas, pero nos va a ayudar, estoy convencido”, señaló este viernes 14 de febrero del 2020 el técnico del PSG Thomas Tuchel acerca de Neymar y su presencia en la ida de octavos de UEFA Champions League el martes.

El propio Tuchel había alimentado las especulaciones el miércoles al declarar que no sabía si Neymar llegaría. “No lo sé, vamos a hablar y decidiremos el viernes, lo más tarde posible. No queremos arriesgar su salud”, dijo entonces.



Neymar ha sido baja en los tres últimos partidos del equipo parisino por un problema en las costillas, sufrido hace 12 días contra el Montpellier.



“El riesgo disminuye cada día y vamos a decidir hoy con los médicos”, añadió Tuchel este viernes sobre la presencia del jugador el sábado en Amiens, en partido de la Ligue 1.



¿Dos semanas sin jugar le pueden pesar?, le preguntaron al alemán, que respondió con una doble pregunta: “¿Es posible que esta situación ocurra en Amiens? Sí. ¿Es mejor que llegue a Dortmund tras jugar? Sí ” .



La pasada temporada, Neymar, traspasado desde el FC Barcelona al PSG en 2017 por una cantidad récord de 222 millones de euros (unos USD 240 millones), no pudo disputar los octavos de final de la UEFA Champions League con el equipo galo debido a una grave lesión en el pie derecho.



El PSG quedó entonces eliminado en esa ronda ante el Manchester United. Fue el tercer año consecutivo que cayó en octavos.



Tuchel además anunció que el sábado ante el Amiens regresará “ si todo va bien” el brasileño Marquinhos, lesionado en los isquiotibiales, un grupo de músculos que se ubican cerca de la pelvis, desde finales de enero.