Policía rusa investiga un incidente entre dos futbolistas y un alto funcionario

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El ministerio del Interior ruso ordenó la apertura de una investigación sobre el altercado entre un alto funcionario del ministerio de Comercio y los futbolistas internacionales Alexander Kokorin y Pavel Mamaev, anunció este lunes 8 de octubre de 2018 el ministerio en un comunicado.

“La investigación debe poner luz sobre las circunstancias exactas de este incidente y sobre el número de sus protagonistas , señala el comunicado.



Antes, la prensa había informado que Kokorin y Mamaev, junto a un grupo de amigos, habían agredido en horas de la mañana de hoy a Denis Pak en un café de Moscú, cuando éste pidió que hicieran menos ruido.



Según la prensa, algunos miembros del grupo lanzaron sillas a Denis Pak, que tuvo que ser atendido antes de acudir a la policía.



“La federación rusa de fútbol prevé para los jugadores que tienen contrato con ella duras sanciones cuando ensucien la imagen del fútbol en el país”, reaccionó Sergei Anokhin, un dirigente de la federación, antes de precisar que incluso si su responsabilidad está probada, no podrá tomar ninguna sanción contra Kokorin y Mamaev, que no tienen actualmente contrato con la RFU.

“Kokorin y Mamaev no forman parte de la Selección y no tienen relación con el equipo que prepara los partidos de la Liga de las Naciones contra Suecia y Turquía”, precisó el dirigente.



Kokorin y Mamaev habían sido suspendidos por su federación en julio de 2016, durante la Eurocopa 2016 en la que participaron en Francia, tras la divulgación de un video en el que aparecían en una velada en un night club de Montecarlo en el que había mucho champán.



Kokorin, delantero del Zenit San Petersburgo, de 27 años, había después presentado sus excusas y reintegró la selección.



Pero el atacante, que marcó 12 goles en 48 partidos con la selección rusa, se vio privado del Mundial 2018 debido a una lesión de rodilla.



Mamaev, 30 años (15 partidos internacionales), centrocampista del Krasnodar, no ha sido seleccionado desde aquella Eurocopa 2016.