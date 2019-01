El DT Pablo Repetto confía en Nicolás Freire y espera a un jugador más

LEA TAMBIÉN

Pablo Repetto justificó el fichaje de Nicolás Freire. El estratega uruguayo coincide con Esteban Paz, dirigente de los albos. Afirma que la contratación del zaguero central argentino será por seis meses, porque en la defensa hay cuatro lesionados. Incluso insinuó que Franklin Guerra no estará listo para el debut de la LigaPro ante Olmedo.

Este martes 22 de enero fue su primer entrenamiento con el grupo. El lunes, después de los chequeos médicos, el nuevo jugador de Liga pidió conocer las instalaciones del complejo y ver a sus compañeros.



Según reveló Freire, fue contactado directamente por Repetto. Dice que la negociación fue rápida y espera que el argentino se adapte rápido.



“Es verdad que en los últimos seis meses no tuvo mucha actividad, pero así nos pasó con Andersson Ordóñez. Decían el año pasado que no jugó una temporada entera y acá termino siendo uno de los mejores de la defensa”, dice Repetto.



Liga jugará este miércoles 23 de enero su tercer partido amistoso. Visitarán el complejo de Chillo Jijón para enfrentarse al Independiente del Valle.

Sexto refuerzo albo para esta temporada. Nicolás Freire, zaguero argentino de 24 años llega procedente del Palmeiras. También cuenta con un pasado en el fútbol holandés. ¡Bienvenido!#DueñosDeLaGloria pic.twitter.com/p8uL6TOsqL — LDU Oficial (@LDU_Oficial) January 20, 2019



El cuerpo técnico afirmó que no darán prioridad a los resultados, sino al funcionamiento del equipo. Quiere que sus pupilos tengan el mayor rodaje antes del debut.



Freire no será el último fichaje. El DT aseguró que se está trabajando con un jugador más. Prefiere no revelar en qué posición, ni dar nombres.



Andrés Chicaiza, jugador de Liga, afirmó que será un reto defender al club. Asegura que no siente presión y que está agradecido por la acogida de sus compañeros y hasta de la dirigencia.