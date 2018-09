Dimitri Payet anotó un golazo con el Marsella y puede ser el gol del 2018

LEA TAMBIÉN

El Marsella goleó 4-0 el domingo al colista Guingamp en el partido de cierre de la quinta fecha de la Ligue 1, tras la que el equipo de Rudi Garcia se coloca en segunda posición, a cinco puntos del líder París SG.

Florient Thauvin anotó el primero de cabeza (57) y el tercero, éste con un gran disparo desde el pico del área (80), poco después de que Dimitri Payet levantase al público de sus asientos con un precioso globo desde fuera del área (73). El griego Kostas Mitroglu cerró la cuenta (83).



Con esta victoria, el Marsella suma 10 puntos, empatado con Lille y Toulouse, todos a cinco del París SG, que el viernes goleó al Saint Etienne (4-0) pese a no contar con sus estrellas Neymar y Kylian Mbappé.



En el Velódromo marsellés, el modesto Guingamp aguantó media parte el empuje local, pero sucumbió en el segundo periodo ante la mayor calidad del rival.



“Todos (los jugadores) estuvieron muy, muy mediocres en la primera parte y mucho mejor en la segunda”, admitió Garcia, que advirtió que “ alcanzar la segunda plaza es fácil, lo difícil en aguantar ahí”.



El campeón del mundo Thauvin abrió el marcador con un remate de cabeza en el vertical tras un lanzamiento de banda del japonés Sakai que prolongó Mitroglou y que la defensa no acertó a despejar (57).



Pasada la mitad del segundo periodo llegó el primero de los golazos de la noche: un defensa del Guingamp despejó un centro en la frontal del área y Payet, que no viajó a Rusia por una lesión, no dejó que la pelota botara y conectó un disparo suave por encima del arquero rival (73).

Can we take a minute to appreciate Dimitri Payet’s goal this weekend 😱 pic.twitter.com/Al80A5q60B — ESPN UK (@ESPNUK) September 17, 2018



Y apenas 8 minutos después, Thauvin no quiso ser menos que su compañero y sentenció con otro tanto de bella factura: controló con un gran gesto técnico un pase largo del holandés Kevin Strootman pegado a la banda, se centró un poco y desde el pico del área se sacó un misil con la zurda que se coló por la escuadra.



Mitroglou cerró la fiesta rematando en boca de gol un pase de Payet (83) .



El Marsella podrá afrontar ahora con tranquilidad el debut en Europa League, el jueves contra el Eintracht de Fráncfort en un Velódromo sin público por sanción de la UEFA, antes de afrontar el domingo el partido contra el Lyon (7º).