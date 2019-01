Nicolás Freire llegó a Liga en condición de préstamo por seis meses

LEA TAMBIÉN

Adrián Gabbarini y Pablo Repetto fueron los nexos para que Nicolás Freire llegara a Liga de Quito. El defensa central argentino se convirtió en el quinto extranjero de los albos tras una rápida negociación entre dirigentes y su empresario.

En Palmeiras, el jugador tuvo pocas oportunidades. Esto hizo que decidiera cambiarse de equipo. A la ‘U’ llega por seis meses en condición de préstamo. Con él, el equipo se refuerza en la defensa, donde tiene a cuatro jugadores lesionados y en recuperación.



“Con los dirigentes decidimos que viniera por seis meses a préstamo, porque la verdad, en Palmeiras no iba a tener muchas chances de jugar y además Liga tiene muchos jugadores en esa posición lesionando”, dice Pablo Coto, empresario del jugador.



Según reveló Freire a este Diario, las negociaciones fueron rápidas. La semana pasada hubo el primer contacto y el viernes se cerró la negociación.

“Hablé con Repetto y después de colgar con él, llamé a Adrián y él me contó algo del club y me dijo que acá íbamos a tener retos importantes como la Libertadores”, dijo el argentino.



Este lunes 21 de enero el zaguero central se hizo los respectivos chequeos médicos. Fue rápido, porque quería ir al complejo de Pomasqui para conocer a sus compañeros y a su nuevo cuerpo técnico.