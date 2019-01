El Nacional busca jugar el torneo de la LigaPro sin pagar la penalización

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Nacional tiene la esperanza de jugar el torneo de la LigaPro sin pagar la penalización por haber descendido de categoría en el torneo que organizó por última vez la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Así lo indicó Tito Manjarrez, presidente del club, a BENDITO FÚTBOL.

El titular criollo reveló que el club apelará la decisión de la nueva entidad que rige desde este año en el torneo nacional, de permitir su participación con un recorte económico de los derechos de televisión.



“La LigaPro pretende repartir los valores de los derechos de televisión a cada equipo dependiendo de su posición final en el campeonato anterior (2018)... y eso perjudica a El Nacional”, recordó el directivo.



El ente no ha hecho oficial con cuánto penalizarán a El Nacional y a Guayaquil City por quedar últimos y descendidos oficialmente a la Serie B, y así puedan continuar en la Serie A, en la nueva Liga Ecuatoriana. Sin embargo, se calcula que serán cerca de USD 700 000.



“Tenemos serias limitantes y así queremos armar un equipo que llegue lo más lejos posible (...) Son valores provisionales. El Nacional está presentando la documentación necesaria porque se manifiesta inconforme con esa comunicación”, agregó.

Manjarrez aseguró que no aceptarán ningún valor de esa naturaleza. “Queremos recuperar los valores que nos corresponden siendo un equipo de la Serie A”, justificó. Eso sí, dejó en claro que esa postura la maneja independientemente de la que tenga Guayaquil City FC, el otro equipo afectado sancionado.



Así, El Nacional evitaría tener una sanción por terminar penúltimo en el campeonato ecuatoriano 2018. “Son temas de argumentación jurídica que hemos presentado en la LigaPro, que esperamos se resuelva. No aceptamos esa propuesta. No es un tema definitivo. Esperamos que nuestros argumentos, que son contundentes, favorezcan a los clubes que están en la Serie A”, reiteró.



En caso de conseguir ese resultado, el conjunto militar usará esos recursos pendientes (sin precisar montos exactos) para continuar con el armado del plantel 2019. De momento, Manjarrez indicó que buscan el fichaje de un defensor central y un delantero, por pedido del técnico argentino Marcelo Zuleta. “Uno está en el exterior y otro dentro del país”, anticipó.



BENDITO FÚTBOL abordó este y otros temas de interés como el caso Jonathan Borja, la barra Marea Roja...