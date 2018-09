Liga quiere olvidarse de la eliminación de la Sudamericana y apunta a BSC

LEA TAMBIÉN

Leonel Nazareno, Édison Realpe y José Quintero se paseaban por el complejo de Pomasqui con las maletas cerradas. Sus rostros mostraban el cansancio que produjo el viaje de regreso a Ecuador y el partido del miércoles ante el Deportivo Cali.

A esto se sumó la frustración que produjo la eliminación de la Copa Sudamericana por la vía de los penales. Sin embargo, los albos no tienen tiempo para lamentarse. Ayer se vieron obligados a cambiar de chip rápidamente y enfocarse en el juego ante Barcelona Sporting Club que se disputará el domingo (12:00), en el estadio Rodrigo Paz Delgado.



“No nos podemos quedar con el dolor de la eliminación. Esto es así. Ahora queremos enfocarnos en el duelo contra Barcelona. Hay muchos equipos que están pugnando por llegar a la final. Liga y Barcelona no están lejos de los punteros, que son Emelec y Macará”, aseguró el estratega.



El jueves 20 de septiembre de 2018, antes de la práctica, el uruguayo convocó a sus jugadores al centro de la cancha. Incluso estuvieron los futbolistas que se recuperan en fisioterapia, como Ándersson Ordóñez y Quintero. La charla del DT duró cerca de 10 minutos. Después de esto, el equipo retomó los entrenamientos.



“Tenemos dos duelos directos con Barcelona SC y uno con Católica. Si nos acompaña la suerte nos ponemos en la punta”, aseguró Hernán Pellerano.

El argentino será titular ante los toreros. Se ganó el puesto en el once de la ‘U’ después de que se lesionaran Ordóñez y Horacio Salaberry.



Para este cotejo, Liga no podrá contar con Gastón Rodríguez ni Édison Realpe. Ambos están suspendidos. Además, el ‘Choclo’ Quintero sufrió una molestia en su rodilla izquierda y por eso jugó contra el Deportivo Cali. El cuerpo técnico espera la recuperación de Juan Luis Anangonó.



Repetto esperará hasta el sábado para definir el once que enfrentará a los toreros. La consigna en el equipo es defender el invicto en el estadio Rodrigo Paz Delgado.



“La historia nos dice que estamos sobre el rival, entonces tenemos que mantener esa historia viva”, señaló Pellerano.



Las entradas para este cotejo saldrán a la venta el sábado, desde las 10:00 hasta las 17:00, en las boleterías del Atahualpa (para los hinchas de Barcelona SC) y de la Casa Blanca (para los liguistas). Los precios son: general USD 15, tribuna USD 25 y palco USD 40. Los aficionados toreros solo podrán ubicarse en la general sur alta.



En el operativo de seguridad y logística colaborarán 1 000 personas. Así lo dio a conocer Julio Álvarez, de Proestadio.



El operativo de la Agencia Metropolitana de Tránsito empezará a las 10:00, con el cierre de la calle John F. Kennedy y vías cercanas al escenario. Habrá también personal de seguridad en todos los accesos para impedir que los hinchas ingresen artículos que afecten a la integridad física de los espectadores.