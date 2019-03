Liga de Quito y Dep. Cuenca buscarán ampliar el dominio en la LigaPro

LEA TAMBIÉN

Liga de Quito y Deportivo Cuenca saldrán desde el viernes 8 de marzo de 2019, a tratar de ampliar el dominio en el campeonato nacional, en sus respectivos partidos por la quinta fecha de la LigaPro ante Macará y El Nacional.

Liga y Deportivo Cuenca comparten la primera posición de la tabla de ubicaciones, con 10 puntos cada uno, seguidos del Delfín Sporting Club y el Independiente del Valle, que tienen 9. Macará suma ocho unidades.



La expectativa mayor la tendrá el partido entre Macará y Liga, pues el conjunto ‘Celeste’ saldrá al campo de juego luego de ganar los tres recientes encuentros de visitante, dos dentro del campeonato nacional y otro el pasado jueves a domicilio del boliviano Guabirá, en cotejo válido por la Copa Sudamericana.



El encuentro supondrá el duelo de goleadores, con cuatro anotaciones en una semana el atacante local Michael Estrada, y con tres el defensa de Liga, el argentino Nicolás Freire.



Deportivo Cuenca será el favorito ante El Nacional que, si bien jugará de local y ganó su primer encuentro en la fecha pasada, carece de grandes figuras para contrarrestar en ese orden al cuadro cuencano.

El partido también supone el duelo de goleadores, entre el ecuatoriano Jordy Caicedo, de El Nacional, y el argentino Raúl Becerra, del Cuenca, con tres anotaciones cada uno.



La expectativa futbolera se extenderá al partido entre Barcelona Sporting Club y Universidad Católica, pues el ‘Trencito Azul’ tiene como antecedente la goleada 6-0 que propinó a Fuerza Amarilla el lunes pasado, y Barcelona SC buscará resarcirse del 3-0 a manos de Independiente del Valle.



El goleador del torneo con cuatro tantos, el paraguayo Luis Amarilla, comandará a U. Católica, y a Barcelona SC lo liderará Leonardo Campana, goleador absoluto del reciente Sudamericano Sub20 de Chile, con seis, que valieron para que Ecuador se adjudicara el título Sudamericano.



El encuentro entre Delfín SC y el Club Sport Emelec se perfila como otro de los partidos espectantes de la quinta fecha, un triunfo del ‘Cetáceo’ y

posibles resbalones de Liga y Cuenca, daría el liderato al conjunto manabita, mientras que Emelec procurará zafarse de la crisis futbolística en la que se encuentra con dos triunfos y dos derrotas.

La atracción del enfrentamiento la protagonizarán los atacantes del cetáceo, Roberto ‘Tuka’ Ordóñez y Carlos Garcés, contra uno de los mejores guardametas de la temporada y capitán de Emelec, el argentino naturalizado ecuatoriano Esteban Dreer.



El Independiente del Valle, con 9 puntos, estará también a la caza del liderato en el partido contra uno de los colistas del torneo, América, que ha perdido los cuatro partidos y no ha marcado ningún tanto.



Partidos por la quinta jornada de la Liga Pro:



Viernes 8 de marzo

​19:15

Técnico Universitario vs. Olmedo



Sábado 9 de marzo

​15:00

Aucas vs. Mushuc Runa



17:15

Macará vs. Liga de Quito



19:30

Guayaquil City vs. Fuerza Amarilla



Domingo 10 de marzo

14:00

​Independiente del Valle vs. América



16:15

Barcelona Sporting Club vs. Universidad Católica



18:30

Delfín Sporting Club vs. Club Sport Emelec



Lunes 11 de marzo

19:15

El Nacional vs. Deportivo Cuenca.