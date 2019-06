Liga de Quito busca un defensa y aún negocia con Juan Luis Anangonó

LEA TAMBIÉN

Los 24 futbolistas de Liga de Quito iniciaron el segundo entrenamiento con un diálogo junto al entrenador Pablo Repetto.

El estratega uruguayo habló durante cinco minutos. En el grupo sí estaba el delantero Juan Luis Anangonó y se descartó el rumor de que se presentaría a entrenar en el Club Sport Emelec. El jugador escuchó las palabras del DT y luego bromeó con su amigo José Ayoví.



Anangonó, antes de ingresar a la cancha, no atendió preguntas. Su continuidad en el equipo todavía es una incertidumbre por resolver y la directiva mantiene la negociación.



Fue el segundo entrenamiento de los albos después de unos días de descanso. El plantel lució reducido. En la práctica de ayer ya no estaban los defensas Nicolás Freire y Horacio Salaberry. Ambos se fueron del equipo.



Tampoco estaba el delantero Cristhian Martínez Borja. Según el cuerpo técnico de LDU, el colombiano llegará hoy al país y se sumará a los entrenamientos del equipo albo.

El grupo tampoco tiene a los tres futbolistas que están en la Selección de Ecuador en la preparación para la Copa América. Luis Chicaiza, Jefferson Orejuela y José Quintero están trabajando con el entrenador Hernán Darío Gómez en Estados Unidos.



Richard Cabezas, el médico de la ‘U’, informó que José Ayoví, Jacob Murillo y Carlos Rodríguez ya se entrenan con normalidad con el resto del equipo luego de los exámenes correspondientes. Hizo una aclaración: “Todos los jugadores lesionados de Liga estarán listos para el 7 de julio en el reinicio del torneo, excepto Hernán Pellerano”, dijo Cabezas.



Aunque el defensa Andersson Ordóñez ya se entrenaba con normalidad, los médicos suspendieron sus prácticas mientras es examinado. Él recién volverá a entrenarse el próximo lunes 10 de junio.



Una dolencia muscular obligó al cuerpo médico a tomar precauciones con ‘Pelusa’ y a mantener en observación permanente su evolución.

Cabezas prefirió no responder qué pasará con Pellerano. Su recuperación definitiva todavía no tiene fecha definida. Santiago Jácome, gerente del club, dijo en Guayaquil que por pedido de Repetto se negocia con un defensa central.



El martes 4 de junio del 2019, Repetto solo sonrió y no confirmó si el zaguero Luis ‘Kunti’ Caicedo es la primera alternativa que manejan para reforzar el equipo.



Repetto conoció a Caicedo cuando lo dirigió en Independiente del Valle e incluso fue clave para jugar las finales de la Copa Libertadores. El zaguero, quien jugó en Veracruz de México, está en Guayaquil desde la semana pasada esperando la confirmación de su empresario Gonzalo Vargas.



Con la salida de Freire y Salaberry, la ‘U’ solo cuenta con Franklin Guerra y Rodríguez, como centrales, para enfrentar el campeonato LigaPro, la Copa Ecuador y los octavos de final de la Copa Libertadores.

¿Qué pasará con Jefferson Intriago? El volante manabita actualmente está con la Selección en Estados Unidos. Sin embargo, su futuro aún es incierto. “Pertenece a Liga, por ahora. Veremos adónde se presenta después de la Copa América. Me da pena que haya quedado en estos términos, es un jugador nacido en el club, considerado en la historia como el capitán más joven”, dijo Jácome, ayer, en Guayaquil.



El plan del preparador físico Roberto Teixeira es aprovechar esta semana para un trabajo de acondicionamiento físico. No habrá jornadas exigentes y LDU tendrá partidos del torneo amistoso Alberto Spencer ante Aucas.



La ‘U’ ajusta su planificación para que el plantel tenga minutos de fútbol en las próximas semanas por la paralización del campeonato nacional.



El torneo se reiniciará el 7 de julio. Durante tres semanas no habrá fútbol por la Copa América, pero Repetto planifica más amistosos, descanso para la recuperación completa de los lesionados.