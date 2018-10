En Liga consideran que es posible ganar la segunda etapa del Campeonato

LEA TAMBIÉN

La disputa por ganar la segunda etapa del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol está apretada. Macará lidera con 24 puntos y tiene una ventaja de apenas tres sobre el Club Sport Emelec y Delfín SC. Aucas es cuarto con 20 puntos, seguido de Liga de Quito y Universidad Católica, ambos con 19.

Se han disputado 13 fechas de esta etapa. Así, en las nueve jornadas restantes, estos equipos se mantienen en la lucha por el liderato. El vencedor se clasificará a la final, prevista para diciembre.



Liga es el primer finalista tras imponerse en la primera etapa. Sin embargo, el entrenador Pablo Repetto y sus jugadores están empeñados en adjudicarse también esta fase. Esto les permitiría proclamarse campeones sin necesidad de disputar un juego final por el título.



Los albos aún confían en las posibilidades para rematar primeros por el calendario de encuentros. “Aún hay muchas opciones. Rivales directos (por el primer lugar) se cruzarán y solo al final veremos los resultados”, expresó Franklin Guerra, zaguero de los azucenas.



De acuerdo al calendario de partidos, LDU tendrá siete partidos en Pichincha (ante Universidad Católica, Deportivo Cuenca, Independiente del Valle, Guayaquil City, Aucas, El Nacional y Delfín Sporting Club). Solo tendrá una salida a Ambato (ante Técnico Universitario) y a Guayaquil (ante Emelec).

Juan Luis Anangonó (centro) marcó el gol del empate 1-1 de Liga de Quito ante Barcelona SC en el estadio Monumental. Foto: Enirque Pesantes/EL COMERCIO



Para Gastón Rodríguez, mediapunta uruguayo de la ‘U’, su club aún puede pelear el primer puesto. Para el charrúa, el plantel debe estar unido sin que importe el jugador que anota en los partidos.



Sin embargo, el propósito de los albos contrasta con su rendimiento en esta fase. Acumula cuatro victorias, dos derrotas y siete empates (tres empates más con los que terminó la primera etapa). La falta de definición en los arcos rivales es una de las debilidades que se evidencian en los encuentros y han impedido obtener victorias.



Ante Macará, en el último compromiso, los azucenas cedieron un empate sin goles. Ocurre que cuando los planteles visitantes, en la Casa Blanca, apuestan por una marca en la defensa y en el medio campo, los albos no encuentran fórmulas para anotar goles. “Nos está costando un poquito porque los equipos no vienen a proponer y se encierran en su zona. Hay que buscar las variantes para abrir al rival y concretar”, admitió Guerra.



Repetto, en los últimos cotejos, ha dispuesto el ingreso de Cristian Martínez y Gastón Rodríguez con lo que el plantel termina hasta con tres delanteros en el área rival. Sin embargo, no ha logrado anotar para ganar. “Tenemos que arriesgar en ocasiones y estamos en la pelea”, consideró el DT.