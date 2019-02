Leonardo Campana debe subir tres kilos para debutar con Barcelona SC

LEA TAMBIÉN

El goleador de la Selección Sub 20, Leonardo Campana, debe realizar trabajos diferenciados en Barcelona Sporting Club, para ganar peso antes de su debut con el equipo mayor. El atacante se unió a las prácticas que dirige el entrenador Guillermo Almada, la mañana del 18 de febrero.

Según el entrenador charrúa, Campana deberá realizar trabajos focalizados con el cuerpo médico y el preparador físico, debido a que debe ganar 3 kilos de peso antes de poder entrar en competencia con el club.



Los trabajos de Campana se extenderán por 10 o 15 días, según la información que trascendió. El delantero anotó seis goles con la Selección Sub 20 y fue figura en la obtención del campeonato sudamericano de la categoría.



“Campana entrena desde los 16 años con nosotros. Por lesiones se ha retrasado en tener continuidad, hizo un gran Sudamericano. No nos sorprende lo que ha hecho”, dijo Almada para la emisora 1010 AM de Uruguay.



El goleador quedó descartado para el partido de este 24 de febrero, cuando los porteños reciban a Mushuc Runa, en el estadio Monumental.