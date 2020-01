José Ayoví aún no define su continuidad en Liga de Quito 

LEA TAMBIÉN

Pablo Repetto, entrenador de Liga de Quito, está a la espera de la renovación del contrato del extremo José Ayoví. En caso de que no continúe, el DT y los directivos tienen una opción para reemplazarlo.

El jugador no se ha presentado a los entrenamientos desde el inicio de la pretemporada. Sin embargo, según anticipó el directivo Diego Castro, el futbolista tiene problemas personales y, por ello, se ha ausentado de las prácticas.



Los directivos ya llegaron a un acuerdo por la continuidad del jugador que llegó a LDU en el 2019 por un año en condición de préstamo.



Hoy, 14 de enero del 2020, volverán a tratar el caso. En caso de que el jugador no llegue a un arreglo, gestionarán el fichaje de un nuevo futbolista en su posición.



Para Repetto es clave la presencia de Ayoví tras la salida del extremo Anderson Julio. Además porque no se concreta aún la llegada de Marcos Caicedo.



José Chamorro es el representante de Ayoví.