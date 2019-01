DT Jorge Célico: ‘Todavía no hemos conseguido la clasificación’

LEA TAMBIÉN

La Selección Sub 20 de Ecuador lidera el Grupo B del Sudamericano con seis puntos. Sin embargo, todavía no está asegurada su clasificación a la siguiente ronda del torneo juvenil que se juega en Chile. En la cuarta fecha del certamen cerrará su participación ante Perú, el jueves 24 de enero.

El entrenador de la selección juvenil, Jorge Célico, contó en la mañana de este miércoles 23 de enero de 2019, que una de las claves para el buen rendimiento de la tricolor ha sido el trabajo de fisioterapia que se ha realizado con los seleccionados. Esto porque Ecuador ha jugado cada 48 horas desde el inicio del torneo y recién descansará en la última fecha.



“Estamos contentos por el accionar de los muchachos en el partido de ayer, pero todavía no hemos conseguido la clasificación, de eso están conscientes mis jugadores. Nosotros hablamos mucho con los jugadores, siempre les digo que crean en ellos, todavía no conseguimos nada y que pongan los pies en la tierra”, dijo el técnico esta mañana en radio La Red.



La humedad en las ciudades ha sido un factor que aumentó el desgaste de los jugadores. Por eso, la Selección Sub 20 cuenta con dos fisioterapistas y compraron una piscina inflable para facilitar la recuperación de los jugadores. En el cargamento que llevó Ecuador también hay bastantes bebidas hidratantes.



El propósito del cuerpo técnico de la Tricolor es al menos sumar un punto ante Perú para confirmar la clasificación al hexagonal final del torneo. Cuatro de las seis selecciones se clasificarán al Mundial de la categoría en Polonia, que se jugará este año.