James Rodríguez sufre una lesión de rodilla y puede perderse el resto de 2018

James Rodríguez, volante colombiano del Bayern Munich, se perderá presumiblemente lo que queda de año por una lesión en los ligamentos de la rodilla izquierda sufrida en un entrenamiento.

“Evidentemente es una mala noticia. James es un jugador muy importante, el mejor en mi opinión, no tenemos otro como él”, dijo el delantero del Bayern Sandro Wagner.



La rodilla del colombiano de 27 años será inmovilizada 10 días para después someterse a rehabilitación y fisioterapia, confirmó el conjunto bávaro este miércoles 14 de noviembre de 2018, sin dar una fecha de retorno.



Parece poco probable que James juegue otra vez en 2018, con el parón invernal de la Bundesliga fijado a partir del 23 de diciembre.



James, máximo goleador del Mundial-2014 cedido por el Real Madrid hasta final de temporada, estaba en buena forma, marcando goles clave en las victorias contra Bayer Leverkusen, Schalke 04 y Wolfsburgo.



Pero hay informaciones que dicen que el colombiano no es feliz en el Bayern. James estuvo en el banquillo y no jugó en la derrota del sábado contra el Borussia Dortmund por llegar tarde a un entrenamiento, según se informó, algo que el club negó.