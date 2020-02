Los futbolistas mejor pagados de Francia juegan en el París Saint-Germain

LEA TAMBIÉN

Los 11 futbolistas mejor pagados del fútbol francés juegan en el París Saint-Germain (PSG), con Neymar y sus más de 3 millones de euros (USD 3,28 millones al cambio actual) mensuales destacado en cabeza, seguido de Kylian Mbappé, Thiago Silva, Edinson Cavani y Marquinhos.

Según las estimaciones del diario deportivo L’Equipe, en la lista de las mayores remuneraciones de la liga francesa que publica este viernes 7 de febrero del 2020, la estrella brasileña del PSG, por el que su club pagó la mayor ficha de la historia (USD 243 millones al cambio actual), cobra 3 060 000 euros (USD 3 350 229,81) brutos al mes.



A continuación se colocan el joven internacional francés Mbappé con 1 910 000 euros (USD 2 091 144,71); el capitán brasileño Thiago Silva con USD 1 642 260,25; el uruguayo Edinson Cavani con USD 1 472 540,55; el brasileño Marquinhos con USD 1 313 790,83; el italiano Marco Verratti con USD 1 313 790,83; el argentino Ángel Di María con USD 1 204 361,37; y el costarricense Keylor Navas con USD 1 094 873,97.



Los tres jugadores del PSG que vienen después -el italiano Mauro Icardi (USD 875 899,18), el argentino Esteban Paredes (USD 821 060,33) y el francés Presnel Kimpembe (USD 733 465,39)- no alcanzan el umbral del millón de euros.



Hay que llegar hasta el puesto número 12 para encontrar a un jugador que no pertenece el club de la capital francesa: el exsevillista Wissam Ben Yedder del AS Monaco con 650 000 euros (USD 711 570,90), al que siguen de nuevo dos futbolistas del PSG, el español Ander Herrera (USD 711 570,90) y el alemán Julian Draxler (USD 656.826,80).

Kylian Mbappe (delantero) del PSG en acción durante el partido de fútbol de la Ligue 1 francesa ante el Nantes jugado en el estadio de La Beaujoire en Nantes, Francia, el martes 4 de febrero del 2020. EFE

Ahí se sitúa el centrocampista el español Cesc Fàbregas, del AS Mónaco también con 600 000 euros (USD 656 826,80).



Respecto al pasado año, los principales cambios en lo más alto de la lista corresponden a dos futbolistas que renovaron sus contratos con el PSG y consiguieron prácticamente duplicar sus salarios, Verratti y Marquinhos, y dos fichajes del pasado verano, Mauro Icardi y Keylor Navas.



Ambos están mejor pagados que otros dos elementos experimentados que se fueron de París, el brasileño Daniel Alves (cobraba USD 766 385,09

mensuales brutos) y el portero italiano Gianluigi Buffon (USD 821 126,88).



La fractura entre el podio y el resto es significativa. La mitad de los jugadores de los clubes de la primera división francesa cobran menos de 35.000 euros (USD 38 314,09) mensuales.