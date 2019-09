Francisco Egas espera definir al nuevo técnico del Tri la próxima semana

LEA TAMBIÉN

El presidente de la Ecuafútbol, Francisco Egas, desmintió que el alemán Jürgen Klinsmann sea el principal candidato para dirigir a la Selección ecuatoriana. El directivo aún analiza las carpetas y proyectos de los aspirantes.

“Hemos definido que lo primero era encontrar un perfil, hemos pedido proyectos y equipos de trabajo. Espero tenerlo definido a más tardar la próxima semana. Es una negociación complicada, con contratos complicados”, dijo Egas.



Consultado sobre los avances de la contratación con el estratega alemán, el directivo mencionó que analizan varias opciones. Aclaró que cuando se cierre una negociación lo informará a los medios de comunicación.



“La FEF no puede ser irresponsable en soltar nombres. Primero hemos definido un perfil estamos receptando la información sobre proyectos de trabajo, no hay como decir que un nombre se ha adelantado o que falta la firma”, dijo.



Explicó que entre los temas que analizan están los cronogramas de trabajo, microciclos, equipos que acompañarán al DT… Según él, esos aspectos hicieron que el proceso se haya demorado más de lo previsto.



Finalmente, confirmó el partido amistoso contra la selección Argentina este 13 de octubre del 2019. Aún no ha definido el rival para el otro partido programado para esta fecha FIFA, aunque mencionó que han tenido acercamientos con la Federación venezolana de fútbol.



Así mismo, reveló que para el 19 de noviembre gestionan un amistoso ante Colombia, posiblemente en Estados Unidos. “Estamos buscando rivales aún, no sabemos si el otro partido sea allá (EE.UU.) o aquí en Ecuador”, finalizó.