El Presidente de la FEF sorprendió con su respuesta a la queja del DT Almada

Los periodistas que llegaron a la reunión de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) abordaron al presidente del organismo, Carlos Villacís, antes de que ingresara a la sesión, para consultarle sobre las declaraciones del DT de Barcelona SC, Guillermo Almada.

“Nosotros sesionamos en sala, con aire acondicionado. O sea que no viene al caso esta comparación”, respondió a la prensa y luego se rió, evitando tocar más el tema.



Tras el cotejo en que Barcelona SC empató como visitante ante Liga de Quito 0-0 en el estadio Rodrigo Paz, bajo un sol intenso de medio día, el estratega charrúa desafió a los directivos de la FEF: “Todos sabemos que a las 12:00 da cáncer de piel. No se debería permitir jugar a las 12:00. Que la Federación y la Liga Profesional se reúnan al mediodíaen cualquier estadio de país. Ahora con los años no nos damos cuenta, pero con los años sí. Da cáncer de piel”.



Por ello, la prensa consultó a Villacís sobre estas palabras del estratega canario.

Video tomado de la cuenta de Twitter del periodista Nicolás Rivera:



iframe allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen width="640" height="360" src="https://fast.player.liquidplatform.com/pApiv2/embed/f56cc7b946a8470933a21d7a0bc084ab/e10365fc52337eba4dd2ca6518e42c6c" scrolling="no" frameborder="0" allow="geolocation; microphone; camera; encrypted-media; midi">