La FEF designó a los árbitros para la primera fecha de la LigaPro

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La LigaPro 2020 arrancará este 14 de febrero del 2020, en el estadio Olímpico Atahualpa. Allí se medirán Independiente del Valle y Mushuc Runa, en el primer partido del año, que iniciará a las 15:00.

Será el primer juego oficial de la temporada para los Rayados, que se alistan para disputar la Recopa Sudamericana, ante Flamengo, el próximo 19 de febrero.



Para esta primera jornada, los partidos se disputarán entre el viernes y el domingo. En esta ocasión no se programó juegos para el lunes, debido a que los clubes deben disputar torneos de la Conmebol.



Viernes 14 de febrero

Independiente del Valle vs Mushuc Runa (15:00)

Estadio Olímpico Atahualpa

Juez central: Jefferson Macías

Asistente 1: Darío Morán

Asistente 2: Mónica Ámboya



Aucas vs Delfín (17:30)

Estadio Gonzalo Pozo Ripalda

Juez central: Mario Romero

Asistente 1: David Vacacela

Asistente 2: Luis García



Deportivo Cuenca vs Liga de Quito (20:00)

Estadio Alejandro Serrano Aguilar

Juez central: Augusto Aragón

Asistente 1: Edison Vásquez

Asistente 2: Ricardo Valdiviezo



Sábado 15 de febrero

Orense SC vs Emelec (15:30)

Estadio Nueve de Mayo

Juez central: Franklin Congo

Asistente 1: Denis Guerrero

Asistente 2: Juan Cruz



Macará vs Universidad Católica (18:00)

Estadio Bellavista de Ambato

Juez central: Marlon Vera

Asistente 1: Edwin Bravo

Asistente 2: Guillermo Parra



Domingo 16 de febrero

El Nacional vs Liga de Portoviejo (13:00)

Estadio Olímpico Atahualpa

Juez central: Luis Quiroz

Asistente 1: Ricardo Barén

Asistente 2: Luis González



Guayaquil City vs CD Olmedo (15:15)

Estadio Christian Benítez

Juez Central: Jaime Sánchez

Asistente 1: Cristian Lescano

Asistente 2: Danny Ávila



Barcelona SC vs Técnico Universitario (17:45)

Estadio Monumental

Juez central: Carlos Orbe

Asistente 1: Byron Romero

Asistente 2: Ronald Flores